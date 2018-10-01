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Пожар в общежитии в Могилеве: четверых спасли, двоих не успели

02.10.2018 18:05 — Разное | Партизан  
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Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник в 11:48. Горела одна из комнат на четвертом этаже в общежитии по Пушкинскому проспекту, 73а.
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"Нашими подразделениями было спасено четыре человека, из них двое детей. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Два человека погибли", — рассказал заместитель начальника областного управления МЧС Константин Иванов.

Тараканы, пьянки, грязь

Как выяснилось, погибшая при пожаре женщина вела асоциальный образ жизни. По словам соседей, у нее постоянно собирались нетрезвые компании. В огне вместе с хозяйкой погиб и один из ее приятелей.

Во время спасательной операции соседи толпились во дворе. Тех, кто во время ЧП был в комнатах, спасатели  оперативно вывели из здания. Соседи сообщали другим жильцам о случившемся на работу. О том, что погибшая женщина сильно любила выпить, знали все. Некоторые даже предвидели такой исход.

"Я прибежала с работы — сказали, тут пожар. Но меня в принципе эта ситуация не удивила, этого стоило ожидать. У нее все время были гости, выпивали, дебоширили", — поделилась соседка Алла.

"Тараканы, пьянки, грязь. Страдали от нее все, каждый день. Сильно злоупотребляла, жила этим", — рассказала соседка Валентина.

Соседу Роману теперь придется делать полный ремонт блока. Мужчина с семьей живет на третьем этаже, прямо под комнатой погибшей. После тушения пожара потребуется новая отделка стен и потолка, прикидывает убытки мужчина, испорчена техника.

"Жить тут невозможно пока", — рассказал Роман.

Как сообщила комендант общежития Анна Филинова, вопрос о временном размещении граждан уже решен. Всем, кого залило в результате тушения пожара, на время ремонта предоставят комнаты в других общежитиях. Некоторым жильцам просто нужно где-то переночевать после едкого дыма и запаха гари.

Суд мог бы спасти

Как выяснилось, погибшая женщина могла бы выжить. Во вторник с ее участием должен был состояться суд. Женщину вызывали в качестве ответчика по делу о выселении. Погибшая имела большую задолженность за коммунальные платежи. Ее она погасила, а вот пеню – нет. Заседание было назначено на 10:30.

"На суде была я, юрист, ее соседка. Мы шли как свидетели на выселение. Но так как она не явилась, мне передали повестку, чтобы я ей вручила на завтра", — сообщила комендант Анна Филинова.

Повестку погибшей комендант вручить так и не успела. А вопрос с выселением уже, получается, закрыт.

 
 
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Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник в 11:48. Горела одна из комнат на четвертом этаже в общежитии по Пушкинскому проспекту, 73а.
 
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