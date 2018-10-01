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Ушаков: Путин посетит Форум регионов России и Беларуси в Могилеве

02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент России Владимир Путин намерен принять участие в Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие пройдет в Могилеве с 10 по 12 октября, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ожидается также, что российский лидер 11 числа примет участие в церемонии вручения ему верительных грамот новыми иностранными послами.

Форум регионов России и Беларуси станет пятым по счету. В нем примут участие около двух тысяч человек. Его главным событием станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Секции пройдут по направлениям: аграрная политика, цифровая экономика, молодежная политика, международная деятельность, экономическая безопасность.

Важным элементом программы станет ее деловая часть – заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и деловые переговоры, в которых примут участие руководители компаний и предприятий двух стран.



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Теги: Могилев
 
 
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Также глава российского государства примет участие в церемонии вручения ему верительных грамот новыми иностранными послами.
 
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