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Ушаков: Путин посетит Форум регионов России и Беларуси в Могилеве
02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в Форуме регионов России и Беларуси. Мероприятие пройдет в Могилеве с 10 по 12 октября, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ожидается также, что российский лидер 11 числа примет участие в церемонии вручения ему верительных грамот новыми иностранными послами.
Форум регионов России и Беларуси станет пятым по счету. В нем
Важным элементом программы станет ее деловая часть – заседание Совета делового сотрудничества, бизнес-встречи и деловые переговоры, в которых примут участие руководители компаний и предприятий двух стран.
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Также глава российского государства примет участие в церемонии вручения ему верительных грамот новыми иностранными послами.
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