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В Беларуси могут изменить правила управления радиочастотами

02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси разрешение на работу судовых радиостанций планируется выдавать с международными позывными. Об этом президенту страны Александру Лукашенко доложил министр связи и информатизации Константин Шульган, сообщает «МИР 24».

«Мы много лет работаем по управлению радиочастотным спектром, вроде бы не было никаких вопросов… Что, неправильно управляли, неправильно распределяли? Кто-то платит – не платит? Что такого нового, чтобы президент возвращался к этому вопросу?» - спросил Лукашенко.

«Необходимо юридическую часть привести в соответствие с практикой работы, чтобы решения принимались мобильно», – сказал Шульган.

Также правительство упорядочит процесс выделения частот мобильным и интернет-операторам. Расчет теперь будет вестись вместо евро только в белорусских рублях.

Упростятся и процедуры по временному ввозу радиоэлектронных средств, которыми пользуются организаторы на масштабных концертных или спортивных мероприятиях.

Так, участники и гости Европейских игр-2019 в Минске смогут использовать радиостанции без регистрации и оплаты частоты.



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Теги: Минск
 
 
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Президент страны Александр Лукашенко обсудил с министром связи и информатизации Константином Шульганом использование радиочастотного спектра.
 
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