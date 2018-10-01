Анфимов: Чтобы понять мою статью, надо быть профессионалом

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В конце августа председатель Госконтроляопубликовал на страницах «Советской Белоруссии» программную статью «Какими нам быть». Анфимов представил себя противником каких бы то ни было рыночных реформ. Он хвалил стабильность и с ностальгией вспоминал времена плановой экономики.После выхода статьи на Анфимова обрушились с критикой молодые экономисты, назвав такие взгляды ретроградскими, а их носителей при власти — угрозой экономическому процветанию страны.В кулуарах заседания Палаты представителей Анфимов ответил на критику.— сказал он журналисту «НН».Мы переспросили, не кажется ли Анфимову, что со своими взглядами он сегодня в меньшинстве?резюмировал председатель Госконтроля.