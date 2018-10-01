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Анфимов: Чтобы понять мою статью, надо быть профессионалом

02.10.2018 18:57 — Разное | UDF  
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Фото: nn.by
Председатель КГК Леонид Анфимов ответил на критику своей статьи.

В конце августа председатель Госконтроля Леонид Анфимов опубликовал на страницах «Советской Белоруссии» программную статью «Какими нам быть». Анфимов представил себя противником каких бы то ни было рыночных реформ. Он хвалил стабильность и с ностальгией вспоминал времена плановой экономики.

После выхода статьи на Анфимова обрушились с критикой молодые экономисты, назвав такие взгляды ретроградскими, а их носителей при власти — угрозой экономическому процветанию страны.

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В кулуарах заседания Палаты представителей Анфимов ответил на критику.

«Неправильно говорить, что в своей статье я отстаивал плановую экономику, — сказал он журналисту «НН». — Ее следует очень внимательно прочитать, чтобы понять суть.

Считаю, что критика безосновательна и идет не от профессионалов, а от злости тех людей, в отношении которых я высказал критические замечания. Но бог с ними, пусть на их совести остается. Чтобы статью понять, надо быть профессионалом-экономистом, который прошел все ступени, начиная с рабочего… Знать, чем дышит предприятие, чем живет. Нужно знать специфику белорусских условий, этот переходный период от плановой к рыночной экономике…»

Мы переспросили, не кажется ли Анфимову, что со своими взглядами он сегодня в меньшинстве?

«А почему я не имею права иметь свой взгляд даже в меньшинстве? Те, кто называл меня ретроградом — они сами конъюнктурщики, вот и всё», — резюмировал председатель Госконтроля.

И домик энергетика вам в жировку

 
 
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Председатель КГК Леонид Анфимов ответил на критику своей статьи.
 
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