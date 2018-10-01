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Класковский: "Лукашенко до последнего будет отстаивать всю полноту своей власти"
Иллюстративное фото
В интервью Радыё Свабода руководитель Центра политического анализа и прогноза Павел Усов заявил, что Беларусь входит в период новой безусловной переориентации на Россию. К такому выводу политолог пришел исходя из антизападных заявлений Александра Лукашенко, прозвучавших на саммите в Душанбе.
По его словам, Москва больше не воспринимает Минск в качестве «союзника». Усов прогнозирует, что размещение российской военной базы в Беларуси может привести к утрате нашей страной стратегического суверенитета.
— То, что Москва в последнее время старается как-то приструнить своего союзника, очевидно, — подчеркнул в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский. — Это чувствуется по ряду симптомов. И если Путин и Лавров не поговаривают это публично, поскольку статус им не позволяет, за них это делают российские СМИ. Которые достаточно агрессивно нападают на белорусское руководство, обвиняют его том, что оно увиливает от союзнического долга, играет в свою игру с Западом. Но я бы не торопился делать такие алармистские прогнозы.
По мнению эксперта, Лукашенко до последнего будет отстаивать всю полноту своей власти над Беларусью:
— Тут можно вспомнить, что уже были периоды, когда казалось, что Кремль окончательно втянул нашу страну в колею инкорпорации. Например, в 1999-м, когда еще при Ельцине был подписан большой союзный договор, в котором была и единая валюта и конституционный акт. То есть, буквально по годам были расписаны этапы поглощения Беларуси. Но когда Лукашенко спохватился, то все это торпедировал. И сегодня у нас нет ни единой валюты, ни союзного парламента.
Собеседник «Салідарнасці» напомнил свежую историю о попытке России продавить создание на территории Беларуси авиабазы в 2015-м, когда Москва приперла своего союзника к стенке, но тот не поддался:
— Понятно, что зависимость Беларуси от России в экономическом плане велика, и это главный рычаг, который Москва использует сегодня. Борьба очень тяжелая и тут на сто процентов нельзя предсказывать ее исход. Я думаю, что в вопросе базы и, в принципе, усиления своего присутствия в Беларуси, большего влияния на ее экономику и политику, Москва от Лукашенко сдачи позиций так просто не добьется.
Александр Класковский предположил, что если в Сочи и поднимался вопрос о создании базы, белорусская сторона, скорее всего, пыталась здесь и сейчас получить экономические дивиденды, выторговать очередные субсидии, а эту тему подвесить. Дескать, давайте изучим вопрос, посмотрим, будет ли еще та американская база в Польше.
— Я думаю, что все не так просто, однозначно и фатально. Хотя сложно не согласиться с тем, что за четверть века независимости белорусское руководство, к сожалению, так и не избавилось от чрезмерной зависимости от Москвы — в экономическом, политическом, военно-стратегическом плане. Оно постоянно балансирует на краю пропасти, играя с белорусской независимостью, — отметил эксперт. — Эта опасность будет сохраняться до тех пор, пока в Беларуси будет эта авторитарная власть, которая ориентирована не на реформы, не на Европу, а на поддержание своей нежизнеспособной экономической модели за счет российских субсидий.
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