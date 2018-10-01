Кандидат в губернаторы Хакасии Андрей Филягин снял свою кандидатуру с выборов

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Сошедший с дистанции кандидат рассказал, что в ходе встреч с жителями республики во время подготовки ко второму туру выборов понял, что, а за или против действующего главы Хакасиизаявил Филягин РИА Новости.По итогам первого тура выборов 9 сентября лидировали Зимин (44,81%), Коновалов (32,42%) и Филягин (11,23%). Второй тур назначен на 7 октября. Зимин снялся с выборов и во втором туре должны были принять участие Коновалов и Филягин.