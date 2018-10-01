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Кандидат в губернаторы Хакасии Андрей Филягин снял свою кандидатуру с выборов

02.10.2018 18:46 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Снявшийся с выборов главы Хакасии Андрей Филягин от СР призвал всех оставшихся кандидатов последовать его примеру, чтобы были назначены новые выборы "в условиях нормальной конкуренции".

Сошедший с дистанции кандидат рассказал, что в ходе встреч с жителями республики во время подготовки ко второму туру выборов понял, что "в первом туре избиратели голосовали не за (кандидата от КПРФ Валентина) Коновалова, не за меня, не за кандидата (от Партии роста Александра) Мяхара", а за или против действующего главы Хакасии Виктора Зимина.

"Я уверен в своих силах, уверен и в том, что избиратели поддержат меня. Но сейчас, в условиях, когда Зимин отказался от участия в выборах, я считаю правильным снять свою кандидатуру, и призываю сделать это и других кандидатов. Жители Хакасии должны принять взвешенное решение в условиях нормальной конкуренции на новых выборах, без Зимина. Республика должна развиваться под руководством настоящего руководителя, избранного не вопреки чему-то, а в силу его реальных управленческих качеств", — заявил Филягин РИА Новости.

По итогам первого тура выборов 9 сентября лидировали Зимин (44,81%), Коновалов (32,42%) и Филягин (11,23%). Второй тур назначен на 7 октября. Зимин снялся с выборов и во втором туре должны были принять участие Коновалов и Филягин.

 
 
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Снявшийся с выборов главы Хакасии Андрей Филягин от СР призвал всех оставшихся кандидатов последовать его примеру.
 
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