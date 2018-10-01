Главы российских регионов массово уходят в отставку



Иллюстративное фото

Кресло губернатора Курганской области покидает. Журналистам он пояснил, что у него есть предложение перейти в руководство одной из госкорпораций.Самым неожиданным и странным оказалось известие об отставке мэра Владивостока. Фото своего заявленияопубликовал в соцсети, чем крайне удивил временно исполняющего обязанности главы Приморья. По его словам, это странно, что о решении мэра стало известно из инстаграма, тем более что еще накануне во время совещания градоначальник ни словом не обмолвился о желании сложить полномочия.