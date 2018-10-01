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Главы российских регионов массово уходят в отставку

02.10.2018 18:41 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Сразу несколько отставок произошли сегодня в регионах. О планах покинуть пост руководителя Липецкой области заявил губернатор-долгожитель Олег Королев. Он является главой региона уже больше 20 лет и свое решение объяснил необходимостью "дать дорогу молодым".

Кресло губернатора Курганской области покидает Алексей Кокорин. Журналистам он пояснил, что у него есть предложение перейти в руководство одной из госкорпораций.

Самым неожиданным и странным оказалось известие об отставке мэра Владивостока. Фото своего заявления Виталий Веркеенко опубликовал в соцсети, чем крайне удивил временно исполняющего обязанности главы Приморья Олега Кожемяко. По его словам, это странно, что о решении мэра стало известно из инстаграма, тем более что еще накануне во время совещания градоначальник ни словом не обмолвился о желании сложить полномочия.

 
 
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Сразу несколько отставок произошли сегодня в регионах.
 
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