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Главы российских регионов массово уходят в отставку
Иллюстративное фото
Кресло губернатора Курганской области покидает Алексей Кокорин. Журналистам он пояснил, что у него есть предложение перейти в руководство одной из госкорпораций.
Самым неожиданным и странным оказалось известие об отставке мэра Владивостока. Фото своего заявления Виталий Веркеенко опубликовал в соцсети, чем крайне удивил временно исполняющего обязанности главы Приморья Олега Кожемяко. По его словам, это странно, что о решении мэра стало известно из инстаграма, тем более что еще накануне во время совещания градоначальник ни словом не обмолвился о желании сложить полномочия.
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Сразу несколько отставок произошли сегодня в регионах.
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