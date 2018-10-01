|
В Гродно супруги на пешеходном переходе зацепились за трос между машинами: муж упал и сломал ногу
Место происшествия
В Гродно водитель «Фольксвагена» буксировал на гибкой сцепке «Хёндэ» и не уступил дорогу прохожим, которые c правой стороны двигались на зеленый свет. На такой же сигнал светофора поворачивали налево автомобили.
По словам водителя, при проезде пешеходного перехода ни справа, ни слева людей он не наблюдал. После проезда перехода автомобиль заглох и остановился. Прекратил движение и «Хёндэ».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель «Фольксвагена» буксировал на гибкой сцепке «Хёндэ».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)