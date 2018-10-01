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Беларусь и Израиль обсудили инвестиционное сотрудничество и участие в мероприятиях, посвященных годовщине Минского гетто

02.10.2018 18:48 — Разное | Интерфакс  
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Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов и министр алии и интеграции Израиля, сопредседатель совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Софа Ландвер обсудили ряд вопросов, касающихся взаимоотношений между странами.

"2 октября 2018 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Государстве Израиль Владимира Скворцова с Министром алии и интеграции Израиля, сопредседателем Совместного Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству Софой Ландвер", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Там также уточнили, что в ходе переговоров обсужден ряд вопросов двусторонней повестки дня, включая ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам шестого заседания Совместного комитета в г.Иерусалиме в мае 2018 г.

В.Скворцов проинформировал С.Ландвер о состоянии белорусско- израильского инвестиционного сотрудничества и реализуемых в Беларуси совместных проектах в агропромышленной и туристической сферах, а также об актуальных коммерческих предложениях, направленных израильской стороне. Собеседники затронули некоторые аспекты, касающиеся кооперации двух стран в ИТ-секторе и в области высоких технологий.

"Обсуждены также вопросы участия израильской делегации в мемориальных мероприятиях в Беларуси, посвященных 75-й годовщине уничтожения Минского гетто", - говорится в сообщении пресс-службы.

 
 
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Посол Беларуси в Израиле Владимир Скворцов и министр алии и интеграции Израиля, сопредседатель совместного белорусско-израильского комитета по торговому и...
 
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