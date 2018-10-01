Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письма главам всех Православных церквей с предложением начать обсуждение ситуации вокруг церковной жизни Украины на всеправославном уровне.

"Письма такого рода отправлены всем предстоятелям поместных Православных церквей. В них патриарх информирует о событиях на Украине, излагает позицию Русской православной церкви и отмечает, что односторонние действия Константинопольского патриархата могут привести к крайне тяжелым последствиям для единства мирового православия", - сообщил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По его словам, в духе заявления Священного Синода от 14 сентября патриарх Кирилл предлагает "сделать все возможное для того, чтобы инициировать общеправославное обсуждение данного вопроса".

17 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) о создании "единой поместной церкви" республики. Эта идея вызвала протест Московского патриархата и его самоуправляемой части - канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

Патриарх Варфоломей принял к рассмотрению обращение П.Порошенко. В последующие несколько месяцев Русская церковь в ходе многочисленных двусторонних контактов заручилась поддержкой других Православных церквей мира в вопросе о недопустимости вмешательства в ее внутренние дела и легализации раскола на Украине.

Последнюю попытку дипломатического решения вопроса предпринял лично патриарх Кирилл, прибыв 31 августа в Стамбул на встречу с патриархом Варфоломеем. Однако, несмотря на "братский характер" беседы, о котором заявили журналистам обе стороны, уже на следующий день патриарх Варфоломей выступил перед архиереями Константинопольской церкви с программным докладом, в котором назвал неканоничным "вмешательство" Москвы в церковные дела Украины и оставил это право за собой. Вскоре после этого было объявлено о направлении двух экзархов Константинополя в Киев, которым поручено проложить путь к "украинской автокефалии".

Священный Синод Московского патриархата расценил действия Константинопольской церкви как вторжение на его каноническую территорию и на заседании 14 сентября заявил о приостановке молитвенного общения с Константинополем, что аналогично разрыву дипломатических отношений.