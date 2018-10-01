Владимир Макей принял участие в 73- сессии Генассамблеи ООН и пригласил председателя ГА ООН к участию в фотовыставке накануне Евроигр-2019

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Владимир Макей принял участие в пленарном заседании Генассамблеи высокого уровня, посвященном 100-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие главы государств, правительств и министерств иностранных дел из более чем 130 стран мира, а также Генеральный секретарь ООН, Председатель Генассамблеи ООН и Председатель Африканского союза.

В МИД уточнили, что министр в своем выступлении акцентировал внимание на недопустимости пренебрежения идеалами и принципами, которые исповедовал Нельсон Мандела, и подчеркнул, что мир сегодня нуждается в новом формате международных отношений, основанном на учете современной обстановки и призванном стать образцом решения сложнейших проблем.

"В ходе пребывания в штаб-квартире ООН глава белорусского внешнеполитического ведомства провел также ряд двусторонних встреч", - отметили в пресс-службе.

Состоялась встреча с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиноса. Председатель ГА ООН приветствовала выступление министра иностранных дел Беларуси на общей дискуссии 73-й сессии ГА ООН и подчеркнула важность участия государств в подобных мероприятиях Организации для поиска путей сотрудничества и диалога.

В.Макей поздравил М.Ф.Эспиносу с избранием на пост и выразил полную поддержку ее инициативам. Глава внешнеполитического ведомства выступил за усиление роли председателя Генассамблеи в принятии решений в ООН.

В.Макей поделился инициативами, которые Беларусь планирует продвигать на текущей сессии. В частности, проинформировал о проведении регионального форума в Беларуси о выполнении Повестки дня-2030 и обратился с просьбой о поддержке идеи о создании в ООН базы данных о национальных координаторах по достижению ЦУР.

"Министр также пригласил председателя ГА ООН к участию в фотовыставке о белорусском вкладе в мировое спортивное движение, которая проводится накануне Европейских игр в Беларуси в 2019 года.", - добавили в МИД Беларуси.

М.Ф.Эспиноса выразила признательность за поддержку ее приоритетов на текущей сессии, отметив, что будет укреплять многосторонность в ООН.

Председатель высоко оценила роль Беларуси в продвижении тематики борьбы с торговлей людьми в ООН и призвала Беларусь продолжить продвигать эту тему в международной повестке дня.

Собеседники обсудили тематику поддержки стран со средним уровнем дохода в ООН, а также проведение 4 декабря 2018 г. в штаб-квартире Организации заседания высокого уровня ГА ООН в поддержку стран со средним уровнем дохода, которое инициировала в свое время Беларусь.

В.Макей привлек внимание к призыву Беларуси о необходимости формирования нового глобального мирового порядка и роли ООН в этом процессе.