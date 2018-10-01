Причиной смерти Шарля Азнавур была сердечная недостаточность - судмедэксперты

Процедура аутопсии показала, что смерть легендарного французского певца Шарля Азнавура наступила в результате проблем с сердцем, пишет газета "Монд".

Эксперты провели вскрытие во вторник утром в медицинском центре во французском городе Ним. В ходе судмедэкспертизы специалисты установили, что Ш.Азнавур скончался от сердечной и дыхательной недостаточности.

Тело Ш.Азнавура было обнаружено в понедельник в ванной комнате его дома, расположенном в коммуне Мурьес на юге Франции.

После того, как накануне стало известно о смерти известного шансонье, ряд политических деятелей и представителей музыки и кино призвали организовать во Франции общенациональную церемонию прощания с актером. Однако, по сообщению БФМ-ТВ, семья Ш.Азнавура во вторник сообщила, что не хотела бы проведения подобной церемонии. Родственники выступили за более скромные похороны.

Ранее французские СМИ сообщали, что певца, вероятно, похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа. В монастыре XII века в этой коммуне расположен небольшой семейный склеп, в котором похоронены родители Ш.Азнавура и его сын Патрик, скончавшийся в возрасте 25 лет из-за передозировки наркотиков.

Ш.Азнавур умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник.

Ш.Азнавур - французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала "Тайм" и телеканала Си-Эн-Эн Ш.Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.