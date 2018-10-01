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Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?
Новости Беларуси. Лучшая среди 500 участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
София Ворса покорила жюри произведением «Орголон» - историей из жизни белорусской семьи. Это рассказ из книги юной писательницы «10 простых историй». Она, к слову, кроме Беларуси издана в Японии. А эссе школьницы опубликованы в литературных журналах России, Литвы и Польши.
Софья Ворса, ученица гимназии №4 Минска:
Это одна из десяти простых историй, о которых в своей книге рассказала Софья Ворса. Она и поразила жюри конкурса в Болгарии. Там отметили способность автора находить прекрасное в повседневном.
Софья Ворса:
«Новое Бородино», «Санки», «Мафия из электрички». Рассказы школьницы описывают жизненные ситуации во всём их разнообразии. Конечно же, через призму подростка. Это авторское и свежее видение уже оценили в Японии.
Софья Ворса:
У Софьи, несмотря на юный возраст, за плечами несколько наград. А также публикаций в литературных журналах России, Литвы и Польши. Свои вклад в такие успехи, наряду с родителями девочки, внесла школа.
Андрей Гоцман, директор гимназии №4 Минска:
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Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?
Новости Беларуси. Лучшая среди 500 участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в программе...
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