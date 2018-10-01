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Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

02.10.2018 20:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лучшая среди 500 участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

София Ворса покорила жюри произведением «Орголон» - историей из жизни белорусской семьи. Это рассказ из книги юной писательницы «10 простых историй». Она, к слову, кроме Беларуси издана в Японии. А эссе школьницы опубликованы в литературных журналах России, Литвы и Польши.

Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

Софья Ворса, ученица гимназии №4 Минска:
В этот момент он понял три вещи. Во-первых, этот рыжий парень с именем Федор, похоже, станет моим лучшим другом. Во-вторых, нужно бояться своих желаний. Они могут исполниться, а в-третьих, главное для меня – моя семья.

Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

Это одна из десяти простых историй, о которых в своей книге рассказала Софья Ворса. Она и поразила жюри конкурса в Болгарии. Там отметили способность автора находить прекрасное в повседневном.

Софья Ворса:
В моих рассказах нет мистики, потому что сейчас в современной литературе авторы не так сильно хотят показать прекрасную повседневность. И я старалась выразить именно это.

Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

«Новое Бородино», «Санки», «Мафия из электрички». Рассказы школьницы описывают жизненные ситуации во всём их разнообразии. Конечно же, через призму подростка. Это авторское и свежее видение уже оценили в Японии.

Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

Софья Ворса:
На презентации моей книги был японский журналист, который приехал к нам изучать нашу литературу. И его зацепили мои рассказы. Как он сказал, японские дети переживают то же самое, что и белорусские. И ему захотелось перевести на японский, чтобы школьники там могли понять, что мы очень похожи.

Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

У Софьи, несмотря на юный возраст, за плечами несколько наград. А также публикаций в литературных журналах России, Литвы и Польши. Свои вклад в такие успехи, наряду с родителями девочки, внесла школа.

Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

Андрей Гоцман, директор гимназии №4 Минска:
На працягу 27 год, якія працуе гімназія, ў нас вельмі шмат перамог па розных накірунках. Гэта не толькі Сафія. У мінулым годзе наш выпускнік стаў студэнтам Гарварда. У нас шмат спартыўных дасягненняў.


Софья, мечтая стать астрофизиком, продолжает писать. Вот-вот в Греции выйдет её вторая книга. В «Городе слепых перекрёстков» пойдёт речь о перипетиях судьбы незрячей героини.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лучшая среди 500 участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в программе...
 
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