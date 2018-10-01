На сайте "Полоцкого экспресса" сообщается, что перевозчик прекращает работу временно. Когда возобновятся поездки в столицу и обратно, не говорится.





Главной причиной кризиса компания называет предложенные условия сотрудничества с "Минскоблпассажиртрансом".





"Многие пункты договора не только ущемляют интересы нашего предприятия, но и имеют кабальные признаки, обнаруженные во включении в договор пунктов, которые противоречат действующему законодательству, взыскании оплаты за услуги, которые должен оплачивать заказчик, включение пунктов, ущемляющих конституционные права, а именно лишение возможности отстаивать свои права по этому договору в судебном порядке", — говорится в заявлении перевозчика.









Скриншот с сайта "Полоцкий экспресс"





Во второй половине сентября "Полоцкий экспресс" направил оператору протокол разногласий, но ответа от "Минскоблпассажиртранса" не получил. Связаться с руководством компании у Еврорадио не удалось. Телефоны компании не отвечают.





Проблемы у "Полоцкого экспресса" начались несколько недель назад. В конце сентября перевозчик сообщил, что приостановил бронирование билетов на октябрь.