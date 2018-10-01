ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маршрутный перевозчик "Полоцкий экспресс" прекратил работу

02.10.2018 19:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Крупный маршрутный перевозчик "Полоцкий экспресс" прекратил работу. С 1 октябре компания отменила поездки между Полоцком и Минском.

На сайте "Полоцкого экспресса" сообщается, что перевозчик прекращает работу временно. Когда возобновятся поездки в столицу и обратно, не говорится.

Главной причиной кризиса компания называет предложенные условия сотрудничества с "Минскоблпассажиртрансом".

"Многие пункты договора не только ущемляют интересы нашего предприятия, но и имеют кабальные признаки, обнаруженные во включении в договор пунктов, которые противоречат действующему законодательству, взыскании оплаты за услуги, которые должен оплачивать заказчик, включение пунктов, ущемляющих конституционные права, а именно лишение возможности отстаивать свои права по этому договору в судебном порядке", — говорится в заявлении перевозчика.


Скриншот с сайта "Полоцкий экспресс"

Во второй половине сентября "Полоцкий экспресс" направил оператору протокол разногласий, но ответа от "Минскоблпассажиртранса" не получил. Связаться с руководством компании у Еврорадио не удалось. Телефоны компании не отвечают.

Проблемы у "Полоцкого экспресса" начались несколько недель назад. В конце сентября перевозчик сообщил, что приостановил бронирование билетов на октябрь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупный маршрутный перевозчик "Полоцкий экспресс" прекратил работу. С 1 октябре компания отменила поездки между Полоцком и Минском.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы обладатели Нобелевской премии по физике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика