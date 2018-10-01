Лукашенко наделил Румаса новыми полномочиями‍

Согласно указу, который подписал глава государства, обновился состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в нашей стране.





Коррективы Лукашенко внес в связи с изменениями, которые произошли в составе кабинета министров. Теперь председателем оргкомитета стал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, а его заместителями — вице-премьер Игорь Петришенко и глава минспорта и туризма Сергей Ковальчук.





Кроме того, в состав комитета вместо прежних руководителей вошли: министр финансов Максим Ермолович; министр связи и информатизации Константин Шульган; глава Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт; первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.







