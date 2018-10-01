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Лукашенко наделил Румаса новыми полномочиями
2 октября, Александр Лукашенко наделил Сергея Румаса новыми полномочиями.
Согласно указу, который подписал глава государства, обновился состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в нашей стране.
Коррективы Лукашенко внес в связи с изменениями, которые произошли в составе кабинета министров. Теперь председателем оргкомитета стал премьер-министр Беларуси Сергей Румас, а его заместителями — вице-премьер Игорь Петришенко и глава минспорта и туризма Сергей Ковальчук.
Кроме того, в состав комитета вместо прежних руководителей вошли: министр финансов Максим Ермолович; министр связи и информатизации Константин Шульган; глава Национальной государственной телерадиокомпании Иван Эйсмонт; первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.
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2 октября, Александр Лукашенко наделил Сергея Румаса новыми полномочиями.
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