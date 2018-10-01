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В Штатах запустили 5G

02.10.2018 19:31 — Разное | Партизан  
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В Соединенных Штатах Америки объявили о запуске в эксплуатацию сетей нового поколения 5G. Сейчас сверхбыстрый Wi-Fi получают в городах Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто. Об этом сообщает The Verge.

"Домашний Интернет-сервис 5G Verizon теперь жители в четырех городах США. Хьюстон, Индианаполис, Лос-Анджелес и Сакраменто получают супербыстрый Wi-Fi", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Verizon сообщила о намерениях запустить домашний Интернет-сервис 5G для нескольких городов США, и в прошлом месяце была открыта регистрация пользователей.

"Компания выполнила свои обещания запустить сервис 1 октября. Клиенты смогут получать доступ к Wi-Fi на скорости около 300 Мбит/с, максимальная скорость составит до 1 Гбит/с", - информирует издание.

Verizon предложила потребителям получать услугу 5G Home бесплатно в течение трех месяцев. После чего сверхскоростной интернет будет стоить 50 долл. США в месяц для клиентов Verizon и 70 долл. США - для потребителей, которые не являются клиентами Verizon. 

При этом, компания также предлагает бесплатный Chromecast или Apple TV 4K, а также три месяца YouTube TV.

5G (fifth generation - англ.) - пятое поколение мобильной связи, действует на основе стандартов телекоммуникаций, последующих по существующим стандартам 4G/IMT-Advanced. На сегодняшний день различные мобильные операторы связи в мире испытывают отдельные элементы сети 5G, а также проводят лабораторные тесты технологии 5G.

 
 
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В Соединенных Штатах Америки объявили о запуске в эксплуатацию сетей нового поколения 5G. Сейчас сверхбыстрый Wi-Fi получают в городах Хьюстон, Индианаполис,...
 
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