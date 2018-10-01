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Путин приедет в Могилев 12 октября
Президент РФ Владимир Путин 12 октября в Могилеве примет участие в Форуме регионов Беларуси и России.
Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Будет участие президента в Пятом пленарном заседании Форума регионов России и Беларуси. Могилев, 12 октября", - сказал он.
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Президент РФ Владимир Путин 12 октября в Могилеве примет участие в Форуме регионов Беларуси и России.
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