ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рэпер Pharaoh рассказал, за что со сцены пнул ногой посетителя на концерте в Минске

02.10.2018 21:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Глебом Голубиным, известным как рэпер Pharaoh. Среди прочего он рассказал, за что ударил посетителя на концерте в Минске, и обмолвился, что его выступление понравилось местной прокуратуре.


Юрий Дудь спросил у Фараона прямо: за что тот ударил посетителя на концерте в Минске.

— За то, что он срывал с меня штаны. Я ему сказал: «Еще раз [это сделаешь], я тебя [ударю]. Он постоял, посмотрел на меня и еще раз сорвал. Я ему [врезал]. Потом он вокруг себя покрутился и опять начал срывать. Я ему еще раз [врезал].

— Чем закончилось? [Милиционеры] в гримерку пришли? — уточнил Дудь.

— Когда у меня были белорусские концерты, местные власти поставили ограничение с 16 до 18 лет. Потому что у них был принят какой-то закон о мате или еще о чем-то, я, если честно, не вдавался в подробности. Ко мне на концерты приходила местная прокуратура. Но прокуратура потом сказала, что им очень понравилось, как я…

— Что?

— Я понравился. Выступление понравилось.

— Ты понравился белорусской прокуратуре?

— Они сказали: «Прикольно, нам понравилось». Ну мне так передали.

Напомним, у фаната, которого ударил Pharaoh, была другая версия произошедшего. Он уверял, что в какой-то момент у него сильно затекли руки — он положил их на сцену. Рэпер задел его ладони, когда перемещался по сцене. Илья (так зовут потерпевшего) в ответ попытался как-то отомстить — и расстегнул рэперу карман. Стаскивать штаны не планировал.

Рэп и хип-хоп концерты в Минске: Matrang, Баста, Noize MC и другие скоро в Минске

Читайте также
«Тусовка по заведениям Минска — это было круто!» Noize MC — о Беларуси, Монеточке и Михалке
Все самые крупные концерты нашего города. Кто приезжает в «Минск-Арену» в этом сезоне?

***

29 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на сеанс фильма «Веном», который появится в прокате с 4 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 5 октября.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на youtube-канале "вДудь" вышло интервью с Глебом Голубиным, известным как рэпер Pharaoh. Среди прочего он рассказал, за что ударил посетителя на концерте в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали "дипломатами": Бабич привез с собой в Минск своего бывшего помощника и зама-силовика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика