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Рэпер Pharaoh рассказал, за что со сцены пнул ногой посетителя на концерте в Минске
Сегодня на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Глебом Голубиным, известным как рэпер Pharaoh. Среди прочего он рассказал, за что ударил посетителя на концерте в Минске, и обмолвился, что его выступление понравилось местной прокуратуре.
Юрий Дудь спросил у Фараона прямо: за что тот
— За то, что он срывал с меня штаны. Я ему сказал: «Еще раз [это сделаешь], я тебя [ударю]. Он постоял, посмотрел на меня и еще раз сорвал. Я ему [врезал]. Потом он вокруг себя покрутился и опять начал срывать. Я ему еще раз [врезал].
— Чем закончилось? [Милиционеры] в гримерку пришли? — уточнил Дудь.
— Когда у меня были белорусские концерты, местные власти поставили ограничение с 16 до 18 лет. Потому что у них был принят какой-то закон о мате или еще о чем-то, я, если честно, не вдавался в подробности. Ко мне на концерты приходила местная прокуратура. Но прокуратура потом сказала, что им очень понравилось, как я…
— Что?
— Я понравился. Выступление понравилось.
— Ты понравился белорусской прокуратуре?
— Они сказали: «Прикольно, нам понравилось». Ну мне так передали.
Напомним, у фаната, которого ударил Pharaoh, была
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Сегодня на youtube-канале "вДудь" вышло интервью с Глебом Голубиным, известным как рэпер Pharaoh. Среди прочего он рассказал, за что ударил посетителя на концерте в Минске.
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