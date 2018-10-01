Рэпер Pharaoh рассказал, за что со сцены пнул ногой посетителя на концерте в Минске

Сегодня на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с Глебом Голубиным, известным как рэпер Pharaoh. Среди прочего он рассказал, за что ударил посетителя на концерте в Минске, и обмолвился, что его выступление понравилось местной прокуратуре.





Юрий Дудь спросил у Фараона прямо: за что тот ударил посетителя на концерте в Минске.

— За то, что он срывал с меня штаны. Я ему сказал: «Еще раз [это сделаешь], я тебя [ударю]. Он постоял, посмотрел на меня и еще раз сорвал. Я ему [врезал]. Потом он вокруг себя покрутился и опять начал срывать. Я ему еще раз [врезал].

— Чем закончилось? [Милиционеры] в гримерку пришли? — уточнил Дудь.

— Когда у меня были белорусские концерты, местные власти поставили ограничение с 16 до 18 лет. Потому что у них был принят какой-то закон о мате или еще о чем-то, я, если честно, не вдавался в подробности. Ко мне на концерты приходила местная прокуратура. Но прокуратура потом сказала, что им очень понравилось, как я…

— Что?

— Я понравился. Выступление понравилось.

— Ты понравился белорусской прокуратуре?

— Они сказали: «Прикольно, нам понравилось». Ну мне так передали.

Напомним, у фаната, которого ударил Pharaoh, была другая версия произошедшего. Он уверял, что в какой-то момент у него сильно затекли руки — он положил их на сцену. Рэпер задел его ладони, когда перемещался по сцене. Илья (так зовут потерпевшего) в ответ попытался как-то отомстить — и расстегнул рэперу карман. Стаскивать штаны не планировал.

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