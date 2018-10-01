Волковыск примет XIХ открытый фестиваль «Кубок Волока и Висека»





20-21 октября в Волковысском городском Доме культуры состоится ежегодный фестиваль команд знатоков районных центров и малых городов Республики Беларусь и сопредельных стран «Кубок Волока и Висека».

С 2000 года в нем соревнуются лучшие команды знатоков из малых городов нашей страны.

Программа нынешнего двухдневного фестиваля включает игры:

«Что? Где? Когда?», «Рискуй!», «6х6 для эрудитов» — для всех команд-участниц,

«Тройка» — для взрослых команд,

«Своя игра» — для детских команд-спутников.

Заявки на участие подаются не позднее 15 октября 2018 года.