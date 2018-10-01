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Волковыск примет XIХ открытый фестиваль «Кубок Волока и Висека»
02.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
20-21 октября в Волковысском городском Доме культуры состоится ежегодный фестиваль команд знатоков районных центров и малых городов Республики Беларусь и сопредельных стран «Кубок Волока и Висека».
С 2000 года в нем соревнуются лучшие команды знатоков из малых городов нашей страны.
Программа нынешнего двухдневного фестиваля включает игры:
«Что? Где? Когда?», «Рискуй!», «6х6 для эрудитов» — для всех команд-участниц,
«Тройка» — для взрослых команд,
«Своя игра» — для детских команд-спутников.
Заявки на участие подаются не позднее 15 октября 2018 года.
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20-21 октября в Волковысском городском Доме культуры состоится ежегодный фестиваль команд знатоков районных центров и малых городов...
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