В матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сыграет дома с мадридским «Реалом».



Фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА начал турнир с гостевого матча против пльзеньской «Виктории». Встреча завершилась со счетом 2:2, при этом армейцы сравняли счет только в добавленное время.

Что касается «Реала», то победители трех последних розыгрышей Лиги чемпионов стартовали с уверенной победы над прошлогодним полуфиналистом — итальянской «Ромой» — 3:0.

Отметим, что из-за травм матч, скорее всего, пропустят Марсело, Гарет Бэйл, Серхио Рамос и Иско.

SPORT.TUT.BY рассказывает о матче, который начнется в 22.00.