Бобруйская лиса ходит ужинать к ресторану



В Бобруйске лиса ежедневно ходит вресторан. Скриншот из видео

"Коммерческий курьер"

Видео - Галина Чирук

В зал ресторана животное, правда, заходить не рискует, но ему это и не нужно - свежие вкусняшки ей выносят сотрудники. Каждый раз она терпеливо дожидается их у забора заведения общепита.По их свидетельству, хлеб лисичка кушать отказывается, а вот курятину и свинину каждый раз уплетает с удовольствием. При этом лесная гостья совершенно не агрессивна по отношению к людям и абсолютно их не боится. Правда, и давать себя погладить пока не спешит.В то же время специалисты предостерегают людей от слишком близких контактов с дикими животными: обычно несвойственное им дружелюбие может являться симптомом опасного заболевания - бешенства. Здоровые лесные обитатели обычно стараются встречи с человеком избегать.И если с бобруйской лисичкой все, очевидно, в порядке, то в целом ее сородичи нередко являются переносчиками опасного вируса. По данным ветеринарной службы Могилевской области, только за 8 месяцев текущего года в регионе официально зарегистрирован 41 случай этого заболевания, причем в 27 из них страдали бешенством именно лисы.