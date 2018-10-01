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Бобруйская лиса ходит ужинать к ресторану

02.10.2018 20:07 — Разное | UDF  
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В Бобруйске лиса ежедневно ходит вресторан. Скриншот из видео
Необычный постоянный клиент появился у ресторана в микрорайоне Киселевичи города Бобруйска. Туда ежедневно приходит на завтрак и ужин лиса, передает местное издание "Коммерческий курьер".

В зал ресторана животное, правда, заходить не рискует, но ему это и не нужно - свежие вкусняшки ей выносят сотрудники. Каждый раз она терпеливо дожидается их у забора заведения общепита.

По их свидетельству, хлеб лисичка кушать отказывается, а вот курятину и свинину каждый раз уплетает с удовольствием. При этом лесная гостья совершенно не агрессивна по отношению к людям и абсолютно их не боится. Правда, и давать себя погладить пока не спешит.


Видео - Галина Чирук

В то же время специалисты предостерегают людей от слишком близких контактов с дикими животными: обычно несвойственное им дружелюбие может являться симптомом опасного заболевания - бешенства. Здоровые лесные обитатели обычно стараются встречи с человеком избегать.

И если с бобруйской лисичкой все, очевидно, в порядке, то в целом ее сородичи нередко являются переносчиками опасного вируса. По данным ветеринарной службы Могилевской области, только за 8 месяцев текущего года в регионе официально зарегистрирован 41 случай этого заболевания, причем в 27 из них страдали бешенством именно лисы.

 
 
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Необычный постоянный клиент появился у ресторана в микрорайоне Киселевичи города Бобруйска.
 
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