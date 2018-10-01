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Геннадий Федынич: Этому беспределу надо ставить заслон

02.10.2018 20:05 — Разное | UDF  
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Геннадий Федынич
Профсоюз РЭП решил выиграть в сложном деле по защите прав работницы из Барановичей.

В профсоюз РЭП за юридической помощью обратилась Людмила Дудко, которая работает в Минске заведующей складом ОАО «Барановичского производственного хлопчато-бумажного объединения».

В июне 2018 года на складе провели инвентаризацию, по результатам которой выявлена недостача, часть из которой – 1266.78 распределили на экономиста по сбыту (именно в этой должности тогда работала Людмила Дудко). Всем работникам, на которых возложили возмещение ущерба, предложили выплатить сумму ущерба по недостаче – и уволиться. Так все «виновники» и поступили.

Людмиле Дудко предложили написать заявление на имя директора ОАО БПХБО с просьбой предоставить рассрочку по выплате ущерба на 12 месяцев. При условии, что она останется работать в должности заведующей.

- Меня вынудили стать заведующей, поскольку у меня не было возможности погасить задолженность сразу, - рассказала сайту praca-by.info Людмила Дудко. – Сейчас я хочу уволиться, наниматель согласился расторгнуть трудовой договор после проведения инвентаризации. Когда началась инвентаризация, ко мне пришли представители БПХБО, в частности, заместитель генерального директора по экономической безопасности Аскальдович Дмитрий Владимирович, и потребовали, чтобы я подписала договор о полной материальной ответственности, который руководство потеряло. Я отказалась. Инвентаризация длится уже вторую неделю. Аскальдович постоянно мне угрожает возбуждением уголовного дела, я записываю все угрозы на телефон. Я нахожусь на грани нервного срыва: такое унижение и психологическое давление я испытываю впервые в жизни.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков считает сложившуюся ситуацию стандартной для недобросовестных нанимателей:

- В данной ситуации наниматель, в частности Дмитрий Аскальдович, явно превышает свои должностные полномочия, его действия нарушают если не Уголовный, то Кодекс об административных правонарушениях. В нашей стране запрещен принудительный труд. Эта ситуация описана в Трудовом кодексе: договор о полной материальной ответственности – обязательный договор, который заключается с материально ответственными лицами. Если человек отказывается его заключать, то его необходимо уволить по части 5 статьи 35 Трудового кодекса – в связи с изменением существенных условий труда. Понятно, что руководство пытается списать все недостатки по учету на складе на работника. Если представители ОАО не изменят своего отношения к Людмиле Дудко в соответствии с законодательством РБ, то им придется объясняться с правоохранительными и контрольными органами. А защиту Людмилы Дудко профсоюз РЭП обеспечит, - подчеркнул Юрий Беляков.

Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич прокомментировал ситуацию Людмилы Дудко:

– Когда профсоюз РЭП начинает разбирать каждый подобный случай, то всегда выясняется, что наниматель допускает массу нарушений: не обеспечена ни номенклатура, ни сохранность материальных ценностей, а люди вынуждены подписывать договоры о материальной ответственности, и у них, как правило, начинаются постоянные недостачи. А где наниматели? Вы что, думаете выехать за счет штрафов тех людей, которые работают на вас? Этому беспределу надо ставить заслон. Людмила Дудко – грамотная образованная женщина. Действительно: тот прессинг, под которым она сейчас оказалась, не каждый выдержит! Но те, кто давит на Людмилу Дудко, просчитались: мы ее не оставим один на один с нанимателем. Я уверен, что профсоюз РЭП это дело выиграет. Это будет назиданием и нанимателю, и всем работникам: за себя надо бороться! Так просто права не даются: за них надо побороться.

– Как вести себя людям, которые на работе сталкиваются с нарушением их прав?

– Внимательно читайте договор о материальной ответственности, который вы подписываете. Во время работы обратите внимание, соблюдает ли наниматель все нормы и гарантии сохранности материальных ценностей. Если они не соблюдены, то тут же нужно, не стесняясь, отправлять на имя нанимателя служебные записки и копии оставлять у себя. В будущем это поможет избежать оплаты штрафов. Продавцы, как правило, этого не делают и остаются один на один со своими недостачами. Не отреагировал – значит, ты украл.

– Люди боятся увольнения…

– А что, люди не боятся штрафов в несколько тысяч? Таких штрафов, когда приходится брать кредиты, чтобы их выплатить? Не надо бояться потерять работу! Бойтесь тех нанимателей, которые вешают все свои огрехи в работе на работников и заставляют их брать продукцию, брать кредиты и выплачивать долги.

– Помогает ли работникам то, что РЭП опубличивает все нарушения нанимателя?

- Мы называли и называем все компании, работники которых к нам обращаются. Люди заходят на наш сайт и видят, что из себя эти компании и предприятия представляют. Если они хотят на нас подать в суд, мы встретимся в суде, но это будет уже другая история. Работники молчат, они находятся под двойным колпаком: и контракта, и материальной ответственности. А профсоюз РЭП молчать не будет, потому что мы стоим на защите интересов людей труда.

 
Теги: Минск
 
 
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Профсоюз РЭП решил выиграть в сложном деле по защите прав работницы из Барановичей.
 
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