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Минобороны высказалось о георгиевской ленте

02.10.2018 20:00 — Разное | UDF  
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Леонид Косинский, Фото: mil.by
Министерство обороны ответило на обращение жителя Минска Александра Томковича. Тот просил провести среди офицеров разъяснительную беседу о недопустимости использования георгиевской ленты. «Наша Нива» получила копию этой переписки.

Александр Томкович, проходивший службу еще в Советском Союзе, адресовал письмо главному идеологическому управлению Министерства обороны. Он выразил мнение, что белорусские офицеры, использующие георгиевские ленты, фактически поддерживают своих украинских коллег, которые предали присягу и перешли на сторону врага.

Томкович обратил внимание на патриотические настроения среди военнослужащих:

«Вы когда-нибудь видели красно-зеленую яблоневую ленту в машинах старших офицеров? Я - нет. Прошу вас принять меры и остановить разжигание вражды в Вооруженных силах. Нельзя допустить гражданскую войну по украинскому сценарию в Беларуси»,

- так заканчивается обращение к начальнику идеологического управления Леониду Косинскому

Что ответил ему Косинский?

Он уверяет, что «использование белорусского языка и государственных символов в нашей стране - это государственная политика и иначе быть не может».

«Вы абсолютно правильно утверждаете, что в последние годы использованию георгиевской ленты пытаются придать некоторые другие смыслы. Но это пытаются сделать прежде всего те, кто хочет исказить историческую правду и принизить значение Великой Победы, внести трещину между народами, которые ее добыли.

Уверен, что в нашей стране черно-оранжевая лента ассоциируется ни с чем иным, как с этим большим событием»,


- ответил Косинский и добавил, что белорусская армия является преемником Белорусского военного округа, а часть боевых частей имеют гвардейские наименования и гвардейские ленты на своих знаменах.

Леонид Косинский родился в Гродно, окончил Екатеринбургской высшее артиллерийское командное училище и факультет Генерального штаба Военной академии Беларуси.

До своего назначения был заместителем главного идеолога армии.

Также работал идеологом в Печах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Получен ответ на обращение минчанина провести среди офицеров разъяснительную беседу о недопустимости использования георгиевской ленты.
 
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