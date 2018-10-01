|
Минобороны высказалось о георгиевской ленте
Леонид Косинский, Фото: mil.by
Александр Томкович, проходивший службу еще в Советском Союзе, адресовал письмо главному идеологическому управлению Министерства обороны. Он выразил мнение, что белорусские офицеры, использующие георгиевские ленты, фактически поддерживают своих украинских коллег, которые предали присягу и перешли на сторону врага.
Томкович обратил внимание на патриотические настроения среди военнослужащих:
«Вы когда-нибудь видели красно-зеленую яблоневую ленту в машинах старших офицеров? Я - нет. Прошу вас принять меры и остановить разжигание вражды в Вооруженных силах. Нельзя допустить гражданскую войну по украинскому сценарию в Беларуси»,
- так заканчивается обращение к начальнику идеологического управления Леониду Косинскому
Что ответил ему Косинский?
Он уверяет, что «использование белорусского языка и государственных символов в нашей стране - это государственная политика и иначе быть не может».
«Вы абсолютно правильно утверждаете, что в последние годы использованию георгиевской ленты пытаются придать некоторые другие смыслы. Но это пытаются сделать прежде всего те, кто хочет исказить историческую правду и принизить значение Великой Победы, внести трещину между народами, которые ее добыли.
Уверен, что в нашей стране черно-оранжевая лента ассоциируется ни с чем иным, как с этим большим событием»,
- ответил Косинский и добавил, что белорусская армия является преемником Белорусского военного округа, а часть боевых частей имеют гвардейские наименования и гвардейские ленты на своих знаменах.
Леонид Косинский родился в Гродно, окончил Екатеринбургской высшее артиллерийское командное училище и факультет Генерального штаба Военной академии Беларуси.
До своего назначения был заместителем главного идеолога армии.
Также работал идеологом в Печах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получен ответ на обращение минчанина провести среди офицеров разъяснительную беседу о недопустимости использования георгиевской ленты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)