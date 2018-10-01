Минобороны высказалось о георгиевской ленте



Леонид Косинский, Фото: mil.by

Наша Нива

«Вы когда-нибудь видели красно-зеленую яблоневую ленту в машинах старших офицеров? Я - нет. Прошу вас принять меры и остановить разжигание вражды в Вооруженных силах. Нельзя допустить гражданскую войну по украинскому сценарию в Беларуси»,

«Вы абсолютно правильно утверждаете, что в последние годы использованию георгиевской ленты пытаются придать некоторые другие смыслы. Но это пытаются сделать прежде всего те, кто хочет исказить историческую правду и принизить значение Великой Победы, внести трещину между народами, которые ее добыли.



Уверен, что в нашей стране черно-оранжевая лента ассоциируется ни с чем иным, как с этим большим событием»,