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В доставленной в Минобороны США посылке обнаружили токсичное вещество - СМИ
В министерство обороны США доставили посылку, в которой специалисты обнаружили ядовитое вещество рицин, сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.
Посылку доставили в отделение почтовой корреспонденции министерства обороны. В главное здание посылка не попала.
Результаты исследования - предварительные, отмечает телеканал, ожидается, что дополнительные анализы проведет ФБР.
Журналист телеканала "Фокс ньюс" Ликас Томлинсон сообщил со ссылкой на пресс-службу Пентагона, что в Минобороны США прибыли как минимум две посылки, которые могут содержать рицин.
Рицин - токсичное вещество растительного происхождения, опасное для человека.
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В министерство обороны США доставили посылку, в которой специалисты обнаружили ядовитое вещество рицин, сообщает во вторник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на...
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