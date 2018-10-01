Зону конфликта на Донбассе нужно экстренно разминировать - ОБСЕ

ОБСЕ призывает незамедлительно начать гуманитарное разминирование на Донбассе.

"Мы настоятельно призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска", - говорится в совместном заявлении спецпредставителя ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика и главы СММ ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана.

Заявление сделано по итогам заседания ТКГ, которое прошло во вторник в Минске.

Как отметил М.Сайдик, заявление о необходимости безотлагательного гуманитарного разминирования в зоне конфликта обусловлено гибелью и ранениями детей.

"В последнее дни трое подростков погибли и двое получили ранения в населенных пунктах Горловка и Старомихайловка на востоке Украины. К сожалению слишком много подобных случаев имеет место быть из-за продолжающегося вооруженного противостояния между сторонами конфликта", - подчёркивается в заявлении М.Сайдика и Э.Апакана.

"Все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям", добавил М.Сайдик.

В заявлении также отмечено, что, согласно Минским соглашениям, все стороны конфликта обязались осуществлять противоминную деятельность.