Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ продукции Несвижского завода детского питания

Россельхознадзор с 3 октября отменяет временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ООО "Несвижский завод детского питания".

Решение принято по результатам инспекции предприятия, проведенной с 10 по 14 апреля 2018 года, на основании гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и с условием предоставления информации об ассортименте продукции, производственных мощностях, а также перечня поставщиков сырья и объемов поставок сырья, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Продукция должна быть выработана с 3 октября и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

"Несвижский завод детского питания" - партнер крупнейшего в России ритейлера Х5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Завод с конца 2016 года производит для Х5 молочную продукцию под брендом "Сарафаново", который находится в совместном владении компаний. В прошлом году партнерство было расширено - предприятие начало выпускать для ритейлера продукцию под брендом "Верховье".

Временные ограничения на поставки продукции в Россию были введены с 16 июля, после того как Россельхознадзор повторно выявил превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.

С июня в отношении поставок с "Несвижского завода детского питания" действовал режим усиленного лабораторного контроля.

В марте Россельхознадзор запрещал поставки из-за повторного выявления сухого молока в питьевом ультрапастеризованном молоке. Гендиректор предприятия Михаил Деревянко тогда говорил, что завод не использует сухое молоко при производстве ультрапастеризованного молока: применяемые на предприятии технологии полностью исключают такую возможность.

Х5 - крупнейший клиент "Несвижского завода детского питания". Предприятие задействует около 30% мощностей (переработка 150 тонн молока в сутки). В планах - выйти на полную загрузку в течение трех-четырех лет (около 500 тонн в сутки). Инвестиции в завод составили более 6 млрд рублей. Чистая выручка компании за 2017 год - 870 млн рублей. План на 2018 год составляет 2,7 млрд рублей, говорил гендиректор предприятия.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 70% долей в ООО "Несвижский завод детского питания" владеет компания Nomopoli Limited, 30% - у бывшего топ-менеджера компании "Юнимилк" (поглощена Danone) Александра Караника.