|
Путин 12 октября едет в Могилев на форум регионов РФ и Беларуси - Ушаков
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 11 октября примет участие в церемонии вручения ему верительных грамот новыми иностранными послами, а 12 октября посетит Могилев, где примут участие в форуме регионов России и Беларуси, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 11 октября примет участие в церемонии вручения ему верительных грамот новыми иностранными послами, а 12 октября посетит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)