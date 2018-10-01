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«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм
Новости Беларуси. В чем белорусские атлеты будут выходить на спортивные арены, а волонтеры встречать зарубежных гостей? Во Дворце Независимости 2 октября прошла презентация парадной и спортивной формы II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Линейку для будущих чемпионов разработали на пинском предприятии, а дизайнером одежды для добровольных помощников состязаний стала небезызвестная Юлия Латушкина. Как новую коллекцию оценил Президент?
На первый взгляд линейка спортивных костюмов, которые представлены главе государства, весьма респектабельны. Современные, в тренде и в стиле II Европейских игр.
Однако при более тщательном рассмотрении, Александр Лукашенко, отмечает нюансы. Герб – особый вопрос.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На минском мультифоруме одеты будут все. Волонтеров, которых около 10 тысяч, будет видно за версту. Их комплекты насыщенного голубого цвета, позитивно воспринимаются, а главное – чувствуется национальный колорит.
Особое внимание дизайнеры уделили участникам эстафеты «Пламя мира», которая возьмет свое начало 3 июня 2019 года в Риме. После белорусские альпинисты доставят огонь на гору Монблан, а 12 мая факел пребудет в Брест. Дальше оттуда путь лежит ко всем регионам страны. Спортивный огонь финиширует 21 июня, на столичном стадионе «Динамо», когда состоится церемония открытия мультифорума. В акции примут участия 450 факелоносцев в белых костюмах. Это знаковые люди страны.
Эти эскизы и дизайн придумала Юлия Латушкина. Она уже имеет опыт работы в спортивном направлении. В народном стиле вышиванка, исполнена наградная одежда. Неотъемлемая часть – венок из цветов. Ведь 6 июля народный праздник Купалле. Глава государства уточнил практическую сторону наряда.
Александр Лукашенко:
В коллекции Юлии значатся и парадно-гражданские костюмы для спортсменов. Это сочетание белорусских традиций, стиля и комфорта. Стал вопрос: были ли альтернативные предложения от других художников-дизайнеров? Ведь в спорте конкуренция рождает результат, отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко:
А вот что действительно подверглось критике, со стороны Президента, так это работа пинского предприятия. Набор одежды для самих спортсменов из 19 предметов не впечатлил присутствующих. Костюм оказался тусклым и невыразительным, а ведь материалы использованы качественные.
Василий Горегляд, генеральный директор предприятия «Соло-Пинск»:
Времени на исправление ошибок остается не так уж много. Ткани уже заказаны, и через пару месяцев будут в Беларуси, а некоторые – отечественного производства. Партия вскоре будет и в розничной торговле. Пока открыт вопрос по обуви. Президента интересует все в комплексе.
Александр Лукашенко:
Более четырех тысяч атлетов соберет Минск, определят сильнейших в 15 видах спорта и разыграют около 200 комплектов наград. Мы верим, что белорусы смогут достойно встретить гостей, представить нашу страну и отпраздновать громкие победы, а спортивная форма станет прекрасным напоминанием об этих моментах.
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«Ты говоришь, белорусское, но это Nike». Президент оценил форму белорусских спортсменов ко II Европейским играм
Новости Беларуси. В чем белорусские атлеты будут выходить на спортивные арены, а волонтеры встречать зарубежных гостей? Во Дворце Независимости 2 октября прошла...
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