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Нацбанк рассчитывает удержать инфляцию в рамках 6%
Новости Беларуси. Нацбанк рассчитывает удержать в 2018 году инфляцию в границах прогноза до 6%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока возможные риски на внешних рынках не оказывают существенного влияния на колебание этого показателя. Напомним, в Беларуси ставка рефинансирования остается на рекордно низком уровне 10%.
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Новости Беларуси. Нацбанк рассчитывает удержать в 2018 году инфляцию в границах прогноза до 6%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока возможные риски...
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