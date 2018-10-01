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Новости экономики за 02.10.2018

02.10.2018 20:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь выбирает банки-организаторы для работы на китайском рынке панда-бондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 02.10.2018

Необходимо также подготовить проспект эмиссии и определиться со стратегией выхода на рынок, после чего подавать заявку китайскому регулятору.

Нацбанк рассчитывает удержать инфляцию в рамках 6%

Предварительное одобрение Народного банка Китая получено. Выходить с суверенными облигациями на китайский рынок панда-облигаций нужно с четким пониманием того, какие условия он сможет предложить, какой объем спроса необходимо сформировать.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ ДЛЯ E-COMMERCE

Новости экономики за 02.10.2018

Подешевели посылки для белорусов и украинцев. Речь идет об электронной коммерции. На доставку отправлений между Украиной и Беларусью будет действовать специальный тариф.

Стоимость доставки для предпринимателя с 1 октября снижена на 40%, но для получения такой скидки нужно заключить договор с компанией. Такие условия выгодны для обеих стран. Производители из Беларуси смогут выставить свои товары на ключевых торговых площадках Украины.

ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

Новости экономики за 02.10.2018

Беларусь и Египет обсуждают совместную разработку компьютерных игр. Белорусская сторона готова делиться накопленным опытом в разработке мобильных приложений. Оказать помощь в создании и развитии электронного правительства, построении цифровой экономики. В перспективе можно будет организовать обмен студентами, а также подготовительные курсы на базе белорусских вузов и с выездом специалистов в Египет.

Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь выбирает банки-организаторы для работы на китайском рынке панда-бондов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимо...
 
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