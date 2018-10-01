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Школьники из Узбекистана будут носить форму из белорусских тканей
Новости Беларуси. Беларусь планирует поставлять ткань для пошива школьной формы в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый формат и новые направления сотрудничества. Именно под таким девизом впервые прошли байерские показы концерна «Беллегпрома». Упор сделали на разработку моделей одежды для молодежи. Эксперты же обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области легкой промышленности.
Александр Круглик, президент ОАО «Рослегпром»:
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Новости Беларуси. Беларусь планирует поставлять ткань для пошива школьной формы в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый формат и новые...
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