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Во время визита Путина Могилёв останется без мостов

02.10.2018 21:18 — Разное | Партизан  
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Могилёвская ГАИ предупредила водителей, что во время Пятого Форума регионов Беларуси и России в городе будет ограничено движение.

Так, с 10 по 12 октября будет ограничено движение по улицам Первомайской, Космонавтов, проспектах Мира, Пушкинском и Шмидта. ГАИ просит водителей заранее планировать поездки, исключив эти улицы из своего маршрута.
 
Кроме того, в это время по Могилёву могут ездить автоколонны в сопровождении автомобилей оперативного назначения.

Как известно, на Форум регионов в Могилёв планируют приехать Александр Лукашенко и Владимир Путин. Именно ради высоких гостей и перекрывают весь центр города. Путин планирует свой приезд на 12 октября.


Кстати, как обнаружило Еврорадио, на время Форума регионов могилевчан угрожают оставить без мостов: все они располагаются на улицах, где движение будет перекрыто.  

 
 
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Могилёвская ГАИ предупредила водителей, что во время Пятого Форума регионов Беларуси и России в городе будет ограничено движение.
 
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