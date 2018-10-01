Во время визита Путина Могилёв останется без мостов

Так, с 10 по 12 октября будет ограничено движение по улицам Первомайской, Космонавтов, проспектах Мира, Пушкинском и Шмидта. ГАИ просит водителей заранее планировать поездки, исключив эти улицы из своего маршрута.

Кроме того, в это время по Могилёву могут ездить автоколонны в сопровождении автомобилей оперативного назначения.





Как известно, на Форум регионов в Могилёв планируют приехать Александр Лукашенко и Владимир Путин. Именно ради высоких гостей и перекрывают весь центр города. Путин планирует свой приезд на 12 октября.







