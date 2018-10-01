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Во время визита Путина Могилёв останется без мостов
Могилёвская ГАИ предупредила водителей, что во время Пятого Форума регионов Беларуси и России в городе будет ограничено движение.
Так, с 10 по 12 октября будет ограничено движение по улицам Первомайской, Космонавтов, проспектах Мира, Пушкинском и Шмидта. ГАИ просит водителей заранее планировать поездки, исключив эти улицы из своего маршрута.
Кроме того, в это время по Могилёву могут ездить автоколонны в сопровождении автомобилей оперативного назначения.
Как известно, на Форум регионов в Могилёв планируют приехать Александр Лукашенко и Владимир Путин. Именно ради высоких гостей и перекрывают весь центр города. Путин планирует свой приезд на 12 октября.
Кстати, как обнаружило
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Могилёвская ГАИ предупредила водителей, что во время Пятого Форума регионов Беларуси и России в городе будет ограничено движение.
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