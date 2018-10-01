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Стали "дипломатами": Бабич привез с собой в Минск своего бывшего помощника и зама-силовика
Бывший заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, курировавший внутреннюю политику регионов ПФО, стал работать в посольстве РФ в Республике Беларусь.
Как стало известно “
Напомним, о его возможном переходе на новое место работы вслед за Михаилом Бабичем близкие к ведомству источники сообщили 26 сентября.
Из прежней команды Бабича в посольство на должность старшего советника посла также перешел его бывший помощник Александр Дементьев.
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Бывший заместитель полпреда в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов, курировавший внутреннюю политику регионов ПФО, стал работать в посольстве РФ в...
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