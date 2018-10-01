Ъ-Приволжье ”, с 29 сентября Сухов начал работу в должности советника-посланника. Как стало известно “”, с 29 сентября Сухов начал работу в должности советника-посланника.













Напомним, о его возможном переходе на новое место работы вслед за Михаилом Бабичем близкие к ведомству источники сообщили 26 сентября.





Из прежней команды Бабича в посольство на должность старшего советника посла также перешел его бывший помощник Александр Дементьев.