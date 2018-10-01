Уже 2 октября Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время с 23.00 до 07.00 , которые по инициативе МВД и Министерства здравоохранения введены в Минске и в некоторых районах. Ночной запрет на продажу алкоголя, введенный с 1 октября 2018 года постановлением Мингорисполкома на год, не продержался и суток., которые по инициативе МВД и Министерства здравоохранения введены в Минске и в некоторых районах.





Бывает, Лукашенко неделями и месяцами не реагирует на безобразия, творящиеся в стране. Но "сухой закон" не продержался и суток. С чем связана такая оперативная реакция белорусского руководителя? Это и попытался выяснить "Белорусский партизан".





Экономист Лев Марголин полагает, что в отмене "сухого закона" не обошлось без экономики:





- Ограничения на продажу алкоголя всегда борьба между МВД и министерством торговли. А в данном случае, наверное, не только министерства торговли, поскольку, как и в позднесоветское время, торговля алкоголем – довольно заметная статья бюджета.





Производство алкогольных напитков, прежде всего, водки, да и плодово-ягодных крепленых вин стоит копейки, главная статья выручки – акциз, который прямым ходом идет в бюджет.





Однако экономист вспомнил ряд примеров, когда указы и декреты Лукашенко, ставившие на уши целые отрасли, отменялись, но спустя некоторое время, не сразу:





- Мне кажется, что данное решение прошло мимо Лукашенко, судя по оперативной реакции, его возмутило именно это обстоятельство: как это ограничили продажу спиртного без моего ведома! Мне кажется, в данном случае заглавную роль сыграли не столько рациональные причины, сколько эмоциональные.





Мы помним декреты, от которых вздрагивал весь бизнес, в итоге их отменяли, но отменяли все-таки через месяц, два, три.





Лев Марголин вообще считает, что ограничениями невозможно решить ни одну проблему:





- Ограничениями проблему решить невозможно. Нужен целый комплекс мер, причем мер не юридических, а экономических, воспитательных. Запреты мы проходили, помним даже более жесткие запреты горбачевских времен.





Врач психиатр-нарколог из Витебска Игорь Постнов даже рад, что ночной запрет на продажу спиртного отменен, причем крайне оперативно:





- Горбачев своей борьбой с пьянством погубил больше людей, чем Сталин. Я могу только предполагать, что в окружении Лукашенко возобладал здравый смысл. Я уже давно говорю, что нами правит не Лукашенко, а его окружение.





Безусловно, в решении Лукашенко присутствует экономический интерес, но все же, считает врач, в данном случае не он явился определяющим:





- Я не экономист, но запрет на продажу спиртного нанесет колоссальные страты бюджету. Алкоголики своими карманами поддерживают скудные штаны белорусского бюджета, никто не думает, к чему приведет распространение пьянства и алкоголизма.





Я человек наивный, мыслю категориями крестьянина 19 века: барин не знает. Я не верю, что Лукашенко все всегда знает, ему просто не докладывают; возможно, сейчас до него дошла достоверная информация, и он принял правильное решение. Возобладал здравый смысл, но не экономический интерес, мне так хочется верить.





Игорь Постнов уверен, что запреты на продажу спиртного приводят только к губительным последствиям:





- Как врач, я скажу однозначно: и слава Богу! Я неоднократно предлагал Лукашенко: приезжайте в 1 и 2 городские больницы Витебска, там можно поговорить о состоянии витебской медицины и медицины в стране. Не надо ездить по хорошим показушным клиникам.





Я наивно верю, что президент многого не знает, но рад, что в данном случае увидел реальность. Как многие люди от безысходности верят в Бога, я вижу полную безысходность для Беларуси, которая катится в пропасть, поэтому наивно верю, что до Лукашенко наконец-то дошло. И рад, что не сделан еще один шаг в пропасть, - резюмировал Игорь Постнов.