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Кучма покинул пост представителя Украины в контактной группе по урегулированию на Донбассе

02.10.2018 20:56 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Леонид Кучма, экс-президент Украины, принял решение уйти с поста представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщил полномочный представитель России в этой группе Борис Грызлов и подтвердила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

О завершении Кучмой работы в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сообщил журналистам полномочный представитель России в этой группе Борис Грызлов. По его словам, решение связано с достижением экс-президентом 80-летнего возраста, сообщает РБК.

Пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook, что в конце сегодняшней встречи контактной группы в Минске Кучма поблагодарил коллег.

«Таким образом подведен итог его работы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе», — написала она.


Отдельную благодарность Леонид Кучма выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик поблагодарил Кучму за его вклад в Минский процесс, а также за его мудрость и преданность своему государству.

О том, кто займет место Леонида Кучмы в контактной группе, пока не сообщали.

Кучма с первых дней вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году выступал в качестве переговорщика. Руководство Украины в 2014 году уполномочило его представлять страну в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

5 сентября 2014 года после переговоров в белорусской столице Кучма подписал Минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Тогда подписи на документе также поставили представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители самопровозглашенных республик Донбасса Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

12 февраля 2015 года главы государств «Нормандской четверки» (Германии, Франции, Украины, России) подписали новый документ — «Минск-2». Этот документ также подписали и участники Трехсторонней контактной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-президент Украины решил уйти с поста представителя страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
 
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