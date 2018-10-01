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Владимир Крикунов возглавил московское "Динамо"

02.10.2018 21:40 — Разное | Интерфакс  
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Новым главным тренером московского "Динамо" стал Владимир Крикунов.

В тренерский штаб В.Крикунова войдут экс-наставник "Динамо" Владимир Воробьев, а также уже работающие с командой Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев.

"Быстро все произошло, буквально три дня, и все решилось. Встреча с Шанцевым, встреча с советом директоров, все было решено. Это моя работа. Для меня не проблема войти в команду, как для любого опытного игрока. Нет никаких проблем. Особенный клуб для меня? Я 22,5 года в "Динамо". Я же восемь лет был в Риге, девять в Минске, потом в Екатеринбурге. Большая часть жизни прошла здесь", - прокомментировал свое назначение В.Крикунов, слова которого приводит Championat.com.

В.Крикунов ранее уже работал в ХК "Динамо". Он возглавлял клуб с 2004 по 2008 годы. В 2005-м под руководством В.Крикунова "бело-голубые" стали чемпионами.

 
Теги: Минск
 
 
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Новым главным тренером московского "Динамо" стал Владимир Крикунов. В тренерский штаб В.Крикунова войдут экс-наставник "Динамо" Владимир Воробьев, а также уже...
 
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