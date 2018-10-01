Глава Каталонии выдвинул ультиматум Мадриду по голосованию о независимости

Глава Женералитата Каталонии Ким Торра потребовал от премьер-министра Испании Педро Санчеса к ноябрю сделать предложения по референдуму о независимости Каталонии, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

В противном случае К.Торра пригрозил прекратить оказывать поддержку П.Санчесу в парламенте Испании. В таком случае нынешнее правительство уже не сможет рассчитывать на поддержку большинства депутатов.

"Наше терпение - не бесконечное. Если предложение о самоопределении в согласованной, обязывающей и признанной на международном уровне форме не будет готово к ноябрю, движение за независимость не сможет гарантировать Санчесу какой-либо стабильности в парламенте", - сказал К.Торра.

Ультиматум, как отмечает агентство, может затруднить принятие плана по госбюджету Испании на 2019 год. У испанских социалистов, находящихся у власти, отмечает агентство, только 84 места в нижней палате парламента из 350. Для того, чтобы принять бюджет, правительству Испании потребуется поддержка других партий, в том числе каталонских сепаратистов.

В Каталонии с конца прошлой недели проходят акции протеста, приуроченные к проведенному 1 октября 2017 года референдуму о независимости региона. Тогда большинство каталонцев высказалось в пользу отделения Каталонии от Испании, однако в Мадриде назвали референдум незаконным, а его организаторов, в том числе бывших каталонских чиновников, обвинили в сепаратизме.

В понедельник сотни людей перекрывали движение на ключевой автомагистрали, идущей из Испании через Каталонию во Францию, а также железнодорожные пути. Также протестующие возвели баррикады возле здания каталонского парламента в Барселоне.