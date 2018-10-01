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Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

02.10.2018 21:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в порядке эксперимента эта мера была введена в Минске и некоторых районах страны с 1 октября.

Глава государства назвал запрет, инициированный местной властью, непродуманным решением. Бороться с пьянством и алкоголизмом нужно не подобными однобокими запретами. Ведь на практике вместо ожидаемого положительного результата, вероятнее всего, запрет обернется ростом теневого рынка продажи контрфактного алкоголя и в целом криминальной сферы.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Пьяница захочет напиться – он найдет всякое. Я считаю, что это для них мало что стоит.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

- Запрещать не эффективно?
- Нет, конечно. Другое дело, каким способом они находят и где.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Как раньше продавали из-под полы по двойному-тройному тарифу.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Кто хочет, тот будет пить, а кто не хочет – не будет.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Когда на выпускные, праздники запрещают продажу алкоголя, люди, когда ездят, спрашивают, есть в продаже ли нет. Я говорю: «Пожалуйста, бар открыт, идите в бар, покупайте. Там все можно взять».

По законам рынка спрос всегда находит предложение. А потому обратная сторона благородного, на первый взгляд дела, может обернуться куда более серьезными последствиями: продажи из-под полы, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, неконтролируемые продажи алкоголя крайне низкого качества – все это вероятные последствия непродуманного запрета.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Конечно же, борьба с пьянством и алкоголизмом – одна из ключевых задач в социальной сфере. Но здесь должны быть совершенно другие эффективные меры.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Вопросы деалкоголизации не начинаются с момента именно введения ограничений. Мы должны еще начиная с садиков детям прививать, прежде всего, нетерпимость к алкоголю, преемственность здоровому образу жизни.

Президент назвал запрет на продажу алкоголя, инициированный местной властью, непродуманным решением

Опыт как Беларуси, начиная еще с советских времен, равно как и опыт зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов. Порой непродуманные решения в этой сфере приобретали самые неожиданные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Президент распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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