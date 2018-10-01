ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Яркий год, яркий ты»: Лукашенко оценил форму атлетов на Европейских играх

02.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали форму спортсменов и волонтеров на II Европейских играх. Наряды красно-сине-желтые и бело-голубые. Презентация прошла в рабочей резиденции президента – Дворце независимости. 

Парадную форму, форму для волонтеров и участников акции «Пламя мира» разработала белорусский дизайнер Юлия Латушкина. На костюмах стилизованный сюжет древа жизни с символами видов спорта. А спортивную экипировку презентовала частная компания из Пинска. 

Стиль формы олицетворяет белорусские бескрайние просторы. Президент предложил, чтобы второй комплект одежды был такой же броский, как и первый. Ведь официальный девиз II Европейских игр – «Яркий год, яркий ты».

«Советуйтесь с дизайнерами и художниками, чтобы это было достойно. Чтобы форма соответствовала этой. Это можно взять за образец по яркости и четкости. Броскости. Это тоже очень важно. А это уже на ступень ниже. Коль вы эти ткани делали, тогда что за проблема, сделайте такие же яркие», – сказал Лукашенко. 

Напомним, соревнования пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В белорусскую столицу приедут более четырех тысяч спортсменов из 50 стран. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 113
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация прошла в рабочей резиденции президента – Дворце независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика