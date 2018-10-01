«Яркий год, яркий ты»: Лукашенко оценил форму атлетов на Европейских играх

Президенту Беларуси Александру Лукашенко показали форму спортсменов и волонтеров на II Европейских играх . Наряды красно-сине-желтые и бело-голубые. Презентация прошла в рабочей резиденции президента – Дворце независимости.

Парадную форму, форму для волонтеров и участников акции «Пламя мира» разработала белорусский дизайнер Юлия Латушкина. На костюмах стилизованный сюжет древа жизни с символами видов спорта. А спортивную экипировку презентовала частная компания из Пинска.

Стиль формы олицетворяет белорусские бескрайние просторы. Президент предложил, чтобы второй комплект одежды был такой же броский, как и первый. Ведь официальный девиз II Европейских игр – «Яркий год, яркий ты».

«Советуйтесь с дизайнерами и художниками, чтобы это было достойно. Чтобы форма соответствовала этой. Это можно взять за образец по яркости и четкости. Броскости. Это тоже очень важно. А это уже на ступень ниже. Коль вы эти ткани делали, тогда что за проблема, сделайте такие же яркие», – сказал Лукашенко.

Напомним, соревнования пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В белорусскую столицу приедут более четырех тысяч спортсменов из 50 стран.