|
Где в центре Минска можно парковаться бесплатно?
Новости Беларуси. Пока не запрещено. До конца недели на двух платных автомобильных парковках Минска можно оставлять машину бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Речь идет о стоянках на улицах Свердлова и Володарского, которые открыли 1 октября. Несмотря на то, что здесь установили информационные стенды о способах оплаты, знаков, обозначающих начало и конец платной зоны пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пока не запрещено. До конца недели на двух платных автомобильных парковках Минска можно оставлять машину бесплатно, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)