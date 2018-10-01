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Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?

02.10.2018 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жители 8-квартирного дома в Слуцке ждут помощи в капитальном ремонте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?

Зданию уже 30 лет, и бушующая непогода заставляет жителей все чаще волноваться. Кто ответственен за обслуживание дома, и с какими еще проблемами столкнулись местные жители? 
Жители свои жилищные проблемы вынуждены решать самостоятельно. Дом в Новом переулке по иронии судьбы уже не совсем новый. Зданию почти 30 лет, и некоторые его уголки просто изжили себя.

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?

Дело в том, что здание находится на балансе Слуцкого сырокомбината, и свои просьбы о помощи в ремонте жители направляют в адрес предприятия.

Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?
Ответы специалисты дают в обязательном порядке, вот только с мертвой точки дело не двигается. После частичного ремонта кровли стало понятно, что стихие такие изменения не помеха. Однако дело сделано, а значит и вопросов возникать не должно.

Подробности в  видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. Жители 8-квартирного дома в Слуцке ждут помощи в капитальном ремонте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Зданию уже 30 лет, и бушующая...
 
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