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Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?
Новости Беларуси. Жители 8-квартирного дома в Слуцке ждут помощи в капитальном ремонте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Зданию уже 30 лет, и бушующая непогода заставляет жителей все чаще волноваться. Кто ответственен за обслуживание дома, и с какими еще проблемами столкнулись местные жители?
Дело в том, что здание находится на балансе Слуцкого сырокомбината, и свои просьбы о помощи в ремонте жители направляют в адрес предприятия.
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Дырявая крыша и отходы канализации – прямо в подвале. Когда жители дома в Слуцке дождутся капремонта?
Новости Беларуси. Жители 8-квартирного дома в Слуцке ждут помощи в капитальном ремонте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Зданию уже 30 лет, и бушующая...
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