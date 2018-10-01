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Не спас даже ремень безопасности. В Минском районе легковушка столкнулась с фурой

02.10.2018 22:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Роковое столкновение. Ночью около деревни Щербины Минского района произошла авария, в которой погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Не спас даже ремень безопасности. В Минском районе легковушка столкнулась с фурой

Легковой автомобиль неожиданно выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, однако 56-летнего мужчину за рулем легковушки это не спасло. Он умер до приезда скорой помощи.

Не спас даже ремень безопасности. В Минском районе легковушка столкнулась с фурой

По одной из версий, водитель мог уснуть за рулем.

Не спас даже ремень безопасности. В Минском районе легковушка столкнулась с фурой

 
 
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Новости Беларуси. Роковое столкновение. Ночью около деревни Щербины Минского района произошла авария, в которой погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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