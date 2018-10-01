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Изменения в Трудовом кодексе, новый инвестор в «Великом камне» и завершение МКАД-2. Депутаты открыли работу осенней сессии
Новости Беларуси. В Палате представителей открылась осенняя сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже судя по повестке первого заседания – а депутаты рассмотрели 12 вопросов – можно сказать, что законотворческий сезон будет плодотворным.
Стоит вспомнить хотя бы о том, что готовятся поправки в Налоговый и Трудовой кодексы. Не говоря уже о принятии бюджета на будущий год. Это тоже большой пласт работы для парламентариев.
Да и в целом эта сессия пройдет под знаком экономики. 2 октября, к примеру, депутаты приняли несколько законопроектов, регулирующих отношения Беларуси с крупными зарубежными банками.
Ольга Коршун, СТВ:
Пожалуй, одна из самых ожидаемых законотворческих премьер этого сезона – корректировка Трудового кодекса. Рабочие группы трудились буквально не покладая рук. Оценивали более полусотни предложений, как изменить кодекс в лучшую сторону. В итоге больше всего корректировок затронут непосредственно работников. Но, как подчеркивают авторы, все только на благо трудящихся.
Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Как будем работать по-новому, детали огласят уже в ноябре. А тем временем идет работа над главным финансовым документом страны. Проект бюджета на будущий год – на рассмотрении Президента. После этого документ поступит в парламент. Бюджет 2019 сохранит социальную направленность.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В целом, осенняя сессия пройдет под знаком экономики. Уже сегодня депутаты поддержали закон, который регулирует отношения Беларуси с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Уставной капитал АБИИ – 100 миллиардов долларов. Первый финансовый транш поступит в нашу страну уже в 2019.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Этот банк будет участвовать в финансировании проектов в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Деньги пойдут на строительство дорог, логистических центров. А приход нового инвестора говорит о повышении финансовой привлекательности Беларуси. Но не меньше парламентариев заботит бизнес-погода в доме. Для ее улучшения пересмотрят даже Уголовный кодекс.
Владислав Щепов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Финансовые дороги привели в Беларусь еще одного инвестора. Европейский банк реконструкции и развития окажет весомую поддержку в завершении 2-ой кольцевой вокруг Минска. На реконструкцию участка дороги Р-80 выделят более 42 миллионов евро. Соответствующий законопроект поддержали в парламенте. На этом ЕБРР не свернет с пути инвестиций. В планах – объединить усилия по ремонту автомобильных мостов.
Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
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Изменения в Трудовом кодексе, новый инвестор в «Великом камне» и завершение МКАД-2. Депутаты открыли работу осенней сессии
Новости Беларуси. В Палате представителей открылась осенняя сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже судя по повестке первого заседания – а...
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