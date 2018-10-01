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Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине
Новости Беларуси. Азиатская сказка продолжается! Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более 8 миллионов долларов.
В своем стартовом матче белоруска не без труда переиграла Гарбинье Мугуруса.
В первом сете обе теннисистки несколько раз теряли свои подачи. В ключевой момент партии при счете 5:4 в свою пользу Арина делает очередной брейк и закрывает сет 6:4.
Вторая партия также получилась напряженной. Соболенко имела два матч-бола, но каждый раз испанка отыгрывалась. Однако с третьей попытки наша теннисистка дожимает свою оппонентку 7:5. В третьем круге Арина Соболенко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
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Новости Беларуси. Азиатская сказка продолжается! Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд...
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