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Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

02.10.2018 23:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Азиатская сказка продолжается! Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Пекине,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более 8 миллионов долларов.

Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

В своем стартовом матче белоруска не без труда переиграла Гарбинье Мугуруса.

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В первом сете обе теннисистки несколько раз теряли свои подачи. В ключевой момент партии при счете 5:4 в свою пользу Арина делает очередной брейк и закрывает сет 6:4.

Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Вторая партия также получилась напряженной. Соболенко имела два матч-бола, но каждый раз испанка отыгрывалась. Однако с третьей попытки наша теннисистка дожимает свою оппонентку 7:5. В третьем круге Арина Соболенко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Шестилетнюю Арину Соболенко на корт привел папа-хоккеист. Рассказываем обо всех тренерах Арины Соболенко

 
 
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Новости Беларуси. Азиатская сказка продолжается! Арина Соболенко с победы стартовала на турнире в Пекине,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд...
 
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