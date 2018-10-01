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Столичные поликлиники переходят на новый режим работы

02.10.2018 22:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Осенне-зимний режим работы. Столичные поликлиники изменили график приема пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столичные поликлиники переходят на новый режим работы

Обратиться к врачам всех специальностей и вызвать доктора на дом в будние дни теперь можно с 8 утра до 20 часов. По субботам и в праздничные дни медики примут пациентов с 9 до 18.

Столичные поликлиники переходят на новый режим работы

А вот сдать анализы и пройти назначенные процедуры в выходные можно только до 15 часов.

Изменения продлятся до 15 мая.

 
 
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Новости Беларуси. Осенне-зимний режим работы. Столичные поликлиники изменили график приема пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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