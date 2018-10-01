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Ждали тепла, а отключили воду. Жителям Заводского района на сутки перекрыли горячую воду

02.10.2018 22:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В ряде домов Заводского района на сутки отключили горячую воду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ждали тепла, а отключили воду. Жителям Заводского района на сутки перекрыли горячую воду

До 8 утра неудобства будут испытывать жители улиц Центральной, Трудовой, Мичурина, Шоссейной, Социалистической и Партизанского проспекта. Решение принято обслуживающим предприятием в связи с необходимостью проведения работ по врезке вновь смонтированного участка теплосети.

Адреса отключённых домов можно узнать на сайте Минскэнерго.

 
 
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Новости Беларуси. В ряде домов Заводского района на сутки отключили горячую воду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До 8 утра неудобства будут...
 
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