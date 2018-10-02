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"Это еще долгая песня". Бывшие работники казино "У Адмирала" выиграли суд, но деньги им так и не вернули

02.10.2018 21:53 — Разное | Tut.by  
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Бывшие работники сети казино «У Адмирала», которая закрылась в мае этого года, вот уже четыре месяца пытаются вернуть через суд свои зарплаты, отпускные, декретные. Кроме того что люди внезапно лишились работы, им еще и не заплатили за два месяца. «Один суд мы выиграли. Судебные приставы должны стребовать деньги с хозяйки. Но когда это будет, мы не знаем», — говорит Ольга, одна из бывших работниц казино. FINANCE.TUT.BY узнал, чем закончилась эта история и что намерены делать дальше бывшие работники казино.


Напомним, сеть казино «У Адмирала» состояла из двух заведений. Одно из них располагалось в столичной гостинице «Орбита», второе — в Гомеле. 21 мая на дверях обоих появилась табличка «Закрыто». Работники казино — а это около 190 человек — ничего не знали о закрытии.

— 21 числа в 8 утра нас всех собрали в казино «У Адмирала» и объявили, что мы банкроты. Причина — нет денег на аренду, налоги, — описывает ситуацию Валерий Михайлин, менеджер казино в Минске. — Гендиректор Татьяна Михалюк сказала, что 18 числа подала документы на банкротство и разослала нам всем уведомления об этом. Но они никому не пришли. 19 и 20 мая мы еще работали. Были игроки.

Работники казино рассказывают, что им уже давно задерживали зарплаты и не только.

— В мае нам выплатили зарплату за март, — продолжает Валерий Михайлин. — Гендиректор объясняла это тем, что собираются деньги на аренду, просила подождать, потерпеть. Все входили в положение и ждали.

В итоге казино закрылись, а заработанные за два месяца деньги людям так и не выплатили. Кроме того, некоторые не получили отпускные, хотя сходили в отпуск, декретницам не дали пособие.

Представители Министерства труда и соцзащиты, к которым работники казино ходили на встречу, посоветовали людям обратиться в суд и прокуратуру. Но предупредили, что даже по решению суда иногда взыскать деньги с нанимателя очень сложно.

— Человек обращается в суд, ему выдается исполнительный лист, он его предъявляет судебному исполнителю в органы принудительного исполнения. Затем он начинает работать — описывать имущество, продавать его на аукционе… Это очень длительно и болезненно, — сказали в Минтруда.

Сразу после встречи со специалистом Минтруда и соцзащиты работники казино отправились в суд.

— Мы подали в суд. Сразу требовали и невыплаченные отпускные, и зарплаты, и за простой, — перечисляет одна из бывших работниц казино «У Адмирала» в Минске Ольга. Нам судья объяснила, что ликвидации еще не было, поэтому пока мы можем запрашивать только заработную плату за апрель и часть мая — до 21 числа, и за простой до 1 июня.

Дальше, по словам Ольги, по правилам нужно ждать ликвидации. Планировалось, что процедура закончится до 1 августа. Но потом перенесли на ноябрь.

— После того как все юридические процедуры будут завершены, можно будет подать иски на компенсацию за отпуск, простой — многие все еще числятся работниками казино, — рассказывает девушка. — Суд мы выиграли. Хозяева казино признали, что они виновны, даже апелляций не подавали. Каждому из нас дали исполнительный лист. В нем у каждого своя сумма по зарплате получилась, каждому индивидуально просчитывали. Все эти листы мы занесли исполнительным приставам Московского района Минска. Теперь они будут истребовать наши деньги с директора казино. Но когда это будет, мы не знаем.

Ольга говорит, что некоторые работники, в том числе и она, еще не забрали трудовые из казино.

— Есть те, кто забрал, людям же нужно устраиваться на работу. Кто не может устроиться, те не забирали. У некоторых по 20 лет стажа работы в казино, но найти работу не могут, к примеру, в силу возраста, — поясняет девушка. Если что-то найдем, заберем трудовые. Это еще долгая песня.

Бывшие работники казино рассказывают, что директор сейчас выходит на связь, к примеру, если кому-то нужны какие-то документы или трудовая.

— Она общалась с людьми, спрашивала, почему в суд подали. Девочки ответили ей: «Ничего личного, верните наши деньги».

Сейчас в помещении, где было казино, пусто. Ольга говорит, что гостиница «Орбита» сказала освободить территорию хозяйке казино. Куда увезли имущество, бывшие работники не знают.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Что сейчас происходит с сетью казино и как работники планируют возвращать свои деньги.
 
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