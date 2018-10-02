|
Бывший главный тренер сборной Беларуси возглавил московское "Динамо"
Бывший главный тренер хоккейной сборной Беларуси 68-летний Владимир Крикунов, выведший национальную команду в полуфинал Олимпиады-2002, вернулся к активной работе, приняв штурвал московского «Динамо», сообщает официальный
При этом предыдущий главный тренер Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев войдут в новый тренерский штаб. «Динамо» покидает только Андрей Николишин.
Все изменения в тренерском штабе одобрены советом директоров ХК «Динамо».
Владимир Крикунов и для динамовского руководства, и для московских болельщиков, и для большинства игроков человек знакомый. Именно он приводил «Динамо» к званию чемпиона России в 2005 году. Клуб тогда патронировал нынешний генеральный директор бело-голубых Валерий Шанцев. А в команде Крикунова за золотые медали в качестве игроков бились Воробьев, Ореховский, Степанов и Еремеев.
Московское «Динамо» неудачно стартовало в нынешнем чемпионате КХЛ, хотя и заметно укрепило ряды в межсезонье. С 3 победами и 9 очками в 13 поединках москвичи занимают 10-е место среди 12 команд Западной конференции, опережая только минских динамовцев (8 очков в 12 играх) и братиславский «Слован» (8 баллов в 13 матчах).
Задачей-минимум Владимира Крикунова на этот сезон будет выход с московским «Динамо» в плей-офф.
Предыдущим местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист», с которым наставник в минувшем сезоне показал лучший в истории клуба результат в регулярном чемпионате КХЛ (4-е место в Восточной конференции, 9-е место в общей таблице лиги, 95 очков, 165 заброшенных шайб — больше всех на Востоке). Однако уже в четвертьфинале Восточной конференции «Автомобилист» выбыл из плей-офф, в серии до 4 побед уступив более искушенному магнитогорскому «Металлургу» (2:4). Такой результат не устроил руководство клуба, и сотрудничество с Крикуновым не продолжилось.
Владимир Крикунов начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо», добившись с ним лучшего результата во время выступления клуба в высшей лиге чемпионата СССР (10-е место в сезоне-1989/90).
В КХЛ Владимир Крикунов является старейшиной тренерского цеха.
Возглавляя же сборную России, он приводил ее к бронзовым медалям на чемпионате мира — 2005 в Вене. А на Олимпиаде-2006 в Турине занял четвертое место, обыграв в четвертьфинале канадцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер хоккейной сборной Беларуси Владимир Крикунов, выведший национальную команду в полуфинал Олимпиады-2002, вернулся к активной работе, приняв...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)