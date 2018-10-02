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Бывший главный тренер сборной Беларуси возглавил московское "Динамо"

02.10.2018 21:47 — Разное | Tut.by  
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Бывший главный тренер хоккейной сборной Беларуси 68-летний Владимир Крикунов, выведший национальную команду в полуфинал Олимпиады-2002, вернулся к активной работе, приняв штурвал московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.


Владимир Крикунов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При этом предыдущий главный тренер Владимир Воробьев, а также его помощники Олег Ореховский, Александр Степанов и Виталий Еремеев войдут в новый тренерский штаб. «Динамо» покидает только Андрей Николишин.

Все изменения в тренерском штабе одобрены советом директоров ХК «Динамо».

Владимир Крикунов и для динамовского руководства, и для московских болельщиков, и для большинства игроков человек знакомый. Именно он приводил «Динамо» к званию чемпиона России в 2005 году. Клуб тогда патронировал нынешний генеральный директор бело-голубых Валерий Шанцев. А в команде Крикунова за золотые медали в качестве игроков бились Воробьев, Ореховский, Степанов и Еремеев.

Московское «Динамо» неудачно стартовало в нынешнем чемпионате КХЛ, хотя и заметно укрепило ряды в межсезонье. С 3 победами и 9 очками в 13 поединках москвичи занимают 10-е место среди 12 команд Западной конференции, опережая только минских динамовцев (8 очков в 12 играх) и братиславский «Слован» (8 баллов в 13 матчах).

Задачей-минимум Владимира Крикунова на этот сезон будет выход с московским «Динамо» в плей-офф.

Предыдущим местом работы Крикунова был екатеринбургский «Автомобилист», с которым наставник в минувшем сезоне показал лучший в истории клуба результат в регулярном чемпионате КХЛ (4-е место в Восточной конференции, 9-е место в общей таблице лиги, 95 очков, 165 заброшенных шайб — больше всех на Востоке). Однако уже в четвертьфинале Восточной конференции «Автомобилист» выбыл из плей-офф, в серии до 4 побед уступив более искушенному магнитогорскому «Металлургу» (2:4). Такой результат не устроил руководство клуба, и сотрудничество с Крикуновым не продолжилось.

Владимир Крикунов начинал тренерскую карьеру в минском «Динамо», добившись с ним лучшего результата во время выступления клуба в высшей лиге чемпионата СССР (10-е место в сезоне-1989/90).

Позже Владимир Крикунов дважды приходил к рулю национальной сборной Беларуси (2001−2003, а также в 2014-м). В первый приход, помимо триумфа на Играх-2002, сборная также потерпела фиаско, вылетев в 2003 году из сильнейшего дивизиона чемпионата мира. А осенью 2014-го Крикунов не отработал в сборной Беларуси и двух месяцев, неожиданно покинув пост в ноябре 2014-го через несколько дней после выступления команды на турнире «Еврочеллендж» в словенской Любляне, где экспериментальный состав проиграл все свои три матча (Австрии, Словении и Японии) и занял последнее место. При этом контракт со специалистом был подписан сроком на 2 года с возможностью пролонгации поставленных задач — в том числе выхода на Олимпиаду-2018. Соглашение заключалось по формуле «2+2», зарплата Крикунова в сборной Беларуси составляла 200 тысяч евро в год. Но контракт был расторгнут по соглашению сторон, после чего Крикунов в четвертый раз в карьере принял нижнекамский «Нефтехимик».

Владимир Крикунов родился 23 апреля 1950 года в Кирово-Чепецке. Карьеру хоккеиста начал в местной «Олимпии», также выступал за «Кристалл» (Саратов), «Крылья Советов» (Москва), «Динамо» (Рига). В качестве тренера дебютировал в минском «Динамо». С 1991 года возглавлял словенскую команду «Акрони Есенице», с которой дважды становился чемпионом страны, с другим словенским клубом «Целе» Владимир Васильевич выиграл бронзу, в 1995-м возглавил сборную Словении. Специалист также работал с «Динамо» (Москва), «Ак Барсом» (Казань), «Динамо-Энергией» (Екатеринбург), «Нефтехимиком» (Нижнекамск), сборными России, Беларуси и Казахстана. С «Динамо» выигрывал чемпионат России (2005) и Кубок европейских чемпионов (2006). «Ак Барс» в 2000 году стал серебряным призером российской суперлиги. Заслуженный тренер Беларуси и России.

Тренерская карьера

1985−1991 «Динамо» (Минск)

1991−1993 «Акрони Есенице» (Есенице, Словения)

1993−1995 ХК «Целе» (Словения)

1995−1996 Сборная Словении

1996−1999 «Спартак» / «Динамо-Энергия» (Екатеринбург)

1999−2001 «Ак Барс» (Казань)

2001−2003 Сборная Беларуси

2001−2004 «Нефтехимик» (Нижнекамск)

2004−2006 Сборная России

2004−2008 «Динамо» (Москва)

2008−2011 «Нефтехимик» (Нижнекамск)

2011−2012 «Ак Барс» (Казань)

2012−2013 «Барыс» (Астана)

2012−2013 Сборная Казахстана

2013 «Нефтехимик» (Нижнекамск)

2014 Сборная Беларуси

2014−2016 «Нефтехимик» (Нижнекамск)

2016−2018 «Автомобилист» (Екатеринбург).

В КХЛ Владимир Крикунов является старейшиной тренерского цеха.

Возглавляя же сборную России, он приводил ее к бронзовым медалям на чемпионате мира — 2005 в Вене. А на Олимпиаде-2006 в Турине занял четвертое место, обыграв в четвертьфинале канадцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший главный тренер хоккейной сборной Беларуси Владимир Крикунов, выведший национальную команду в полуфинал Олимпиады-2002, вернулся к активной работе, приняв...
 
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