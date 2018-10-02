"Кабина на большой скорости врезалась в верхнюю точку шахты, а у них просто лифт застрял"

Об инциденте, произошедшем в доме №2 по улице Кремко, сообщила «Гродненская правда». По версии лифтера оказалось, что лифт с детьми просто застрял, мол, одна из жительниц дома услышала детские крики, доносящиеся из шахты, и решила, что лифт упал.





s13.ru связалась мама девочки, которая как раз оказалась в «застрявшей» кабине, и рассказала, что было на самом деле. Кроме того, у женщины много вопросов, на которые до сих пор не получены ответы. С редакциейсвязалась мама девочки, которая как раз оказалась в «застрявшей» кабине, и рассказала, что было на самом деле. Кроме того, у женщины много вопросов, на которые до сих пор не получены ответы.





Дарья рассказала, что совсем не согласна с тем, что ситуацию назвали рядовой. И вовсе не согласна с тем, что соседка просто так решила поднять на уши все службы города. Кстати, представленное ниже письмо Дарья отправило и в редакцию областной газеты. Вероятно, должна быть реакция.





— Здравствуйте, вас беспокоит мама одной из девочек, про которых вчера сообщили, что лифт с детьми упал в шахту. Дело в том, что на мой взгляд, вы не очень верно опубликовали статью. То что вчера произошло, это совсем не штатная ситуация, как сообщил вам лифтёр. Если это рядовая ситуация, то возникает сразу несколько вопросов.









Почему лифт не работал на протяжении суток?





Ведь при обычной ситуации лифт запускают в работу буквально за час.





Дети ехали себе спокойно вниз, ни о чём не подозревая, доехали до 1 этажа, стоят ждут пока откроется дверь, но тут ведь возникает опять штатная ситуация, лифт даёт сбой, он не может затормозить и тогда противовесами его на скорости начинает тянуть вверх!





Представьте, что в это время творилось с детьми. Дочь сказала, что они с такой скоростью ехали, что было намного страшнее, чем на американских горках. Если бы лифт просто остановился! Но ведь нет, его остановка произошла в следствии удара о верхнюю точку шахты, причём как потом сообщили, что подушка есть только внизу!





В следствии чего лифт на скорости и с огромным гулом, грохотом врезается вверху и останавливается выше 16 этажа, а не на 16! По словам женщины, которая вызывала МЧС, звук был такой силы, что был похож на взрыв! А потом дикие крики детей! Как по вашему в такой ситуации должен отреагировать нормальный человек, может, пройти мимо? Я считаю, что нет.





И как раз в такие моменты человек обязан незамедлительно обратиться во всевозможные службы, за что я очень благодарна Юле, что она не прошла мимо. Если пообщаться с очевидцем, то понимаешь что это не рядовая ситуация. И говорить, что женщина подняла все службы на уши просто так, я бы тоже не стала!









Лифт открыли не сразу





По словам Юли, лифтёр приехал первым, но дверь в лифте он не открыл. И когда приехали, сотрудники МЧС, он был против того, что бы открыть двери. Сказал, что этого сейчас делать нельзя. Возникает сразу вопрос, почему? Ведь, как сказали, это рядовая ситуация. Всё это время дети кричали «Спасите, помогите, вытащите нас отсюда».





Вы только представьте, что с ними творилось в этот момент, какой страх они пережили! Он просто так бесследно не прошёл. Младшая девочка начала часто моргать глазками, а ночь прошла вообще в полном ужасе. Несколько раз за ночь дочь просыпалась, истерично плакала, и говорила: «Мама, вытащи меня отсюда».





И кстати, по словам очевидца, был разговор, что собираются созывать комиссию по поводу лифта. И всё это можно называть рядовой ситуацией?