Беларуско-украинский диалог: о людях и деньгах

В конце октября в Гомеле пройдет форум беларуских и украинских регионов. В рамках которого запланирована встреча президентов. Им предстоит обсудить ряд достаточно сложных вопросов на фоне избирательной кампании в Украине и экономических беларуско-российских неурядиц.





На сегодняшний день лишь волевое сдерживание российской военщины и игра в «австрийский нейтралитет» Беларуси как «демилитаризованной» зоны между Россией и странами НАТО – главная причина украинского и западного интереса к судьбе Беларуси. Что в некоторой степени помогает удерживать Кремль от активных действий по организации транзита власти в Минске.





Однако метаморфозы внешней политики беларуских властей на фоне ежемесячных «сочинских встреч» Лукашенко и Путина, очень быстро превращают субъектность Беларуси в абсолютную химеру.





Западу сегодня выгодно поддержание контактов с Лукашенко ради сохранения собственной иллюзии готовности России соблюдать хоть какие-то нормы международного права, на фоне «дружественного поглощения» Беларуси. С другой стороны, российско-беларуские отношения дают наиболее полную картин принципов и моделей поведения Кремля на международной арене.





Сложившиеся сегодня украинско-беларуские отношения сложно назвать «диалогом», в силу разницы потенциалов, а главное — стратегических интересов наших стран. Поэтому это скорее отношения между двумя детьми, где более сильный ребенок вынужден терпеть странные выходки и мелкие шалости маленького соседа, ради сохранения хотя бы видимости добрых отношений.





Фон самого форума и встречи Лукашенко-Порошенко определяется рядом не громких, но знаковых скандалов, которые ставят на повестку вопрос: стоят ли результаты форума репутационных и электоральных издержек для украинского лидера на избирательном треке?









О деньгах





до 40,31% всего топлива . В экономическом блоке вопросов Украину будет интересовать, прежде всего, судьба долгосрочных контрактов по поставкам топлива в условиях «налогового маневра» России и сокращения поставок нефти на беларуские заводы, учитывая более чем существенный уровень присутствия Беларуси на украинском топливном рынке:





Судя по поведению Минска, альтернативные поставки нефти из Венесуэлы уже не пугают Москву и эта тема даже не поднималась перед встречами Лукашенко и Путина. Молчали беларуские чиновники и про возможную загрузку украинского нефтепровода Одесса-Броды, который Украина уже дотянула до беларуской границы, а вот Беларусь так и не смогла обеспечить его по своей территории, хотя раньше консультации по проекту проходили с завидной регулярностью перед каждым визитом Лукашенко в Москву.





Для Киева это очень существенный вопрос на президентском избирательном треке, ведь цены на топливо по инерции потянут за собой рост цен на все виды товаров, что обязательно отразится на электоральных настроениях.





С точки зрения потенциальных инвестиций в экономику Беларуси говорить не приходится в принципе, после скандала с Мотор Сичью и национализации Оршанского авиаремонтного завода, где украинская сторона потеряла 20 млн. долларов инвестиций.





что являлось ключевым условием успешности предприятия . По словам директора Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, проект остановился в силу неспособности беларуской стороны обеспечить загрузку предприятия и договориться о поставках российских комплектующих для модернизации и производства вертолетов в Орше,





Слова Богуслаева по сути развенчивают миф о преференциях, влиянии и возможностях беларусов через институты ЕАЭС и Союзного государства встраиваться в производственные цепочки России.





Учитывая усиление пограничного и таможенного контроля россиянами на границе с Беларусью, главное конкурентное преимущество Минска — свободный доступ к российскому рынку, может быть умножено на ноль.





Таким образом, экономические вопросы не будут приоритетными на этой встрече. Ведь в случае значительного подорожания топлива и сокращения поставок наш рынок будет потерян для Беларуси.





Максимум, что можно ожидать — это рабочие тактические решения по удержанию цены на топливо до выборов в Украине, минимум дежурных «поцелуев» и заверений в братстве и дружбе.





И если у А. Лукашенко есть хотя бы контракты на инфраструктурные проекты в Украине, то у П. Порошенко в экономическом блоке одни убытки, подорожание топлива и отрицательный торговый баланс с Беларусью.





В контексте избирательной кампании это будет не самый удачный визит, особенно на фоне обвинений П. Порошенко в экономическом коллаборационизме.









О людях





Учитывая повышенное внимание в мире к украинским политическим заключенным, не останется без внимания и вопрос арестованного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко. В рамках общей стратегии сдерживания России и ограничения милитаризации Беларуси, эта тема не ставилась остро в публичном пространстве с момента его задержания.





Однако, на избирательном треке если она всплывет как отягощающий фактор в риторике конкурентов П. Порошенко, то рухнет последний бастион сдерживающий украинскую пропагандистскую машину от серьезных атак на беларуский режим. Естественно на Западе будет поднята тема тотальности кремлевского влияния на Минск и усиления санкционного давления на А. Лукашенко из-за его сотрудничества с Кремлем в вопросах агрессии в гуманитарной сфере, в частности — свободы слова и прав человека.





Другим по значимости событием, которое не получило огласки в СМИ, но было серьезно оценено украинскими дипломатами, можно считать попытку задержания беларускими силовиками для передачи ФСБ РФ, что было указано в постановлении на задержание, украинского артиста, официально приглашенного в Беларусь в рамках мероприятий «Недели украинской культуры в Беларуси».





Для разрешения ситуации потребовалось не только вмешательство консульской службы Украины, но и присутствие на месте задержания целого беларуского министра.





Именно эти события становятся ключевыми аргументами в заявлениях украинской стороны об утрате Беларусью нейтрального статуса и необходимости переноса переговорной площадки в более безопасную юрисдикцию.





Хотя наиболее громкий резонанс вызвало, конечно же, голосование Беларуси против украинской резолюции в ООН. Для наших дипломатов понятны регулярные отрицательные голосования по страновым резолюциям о правах человека, но в данном случае Украина пытается обезопасить мир от территориальных конфликтов.





Позиция Беларуси, осознающей угрозу со стороны РФ, в данном случае может быть объяснена только одним: окончательной утратой контроля над суверенитетом внешнеполитического курса и тотальной зависимостью от Москвы.





В украинских медиа не прошел незамеченным и репутационный удар по Киеву со стороны лично А. Лукашенко, заявившего, что Украина в Беларусь несет «много беды», и необходимо увеличение численности пограничников на украино-беларуской границе.





Подобные заявления также не внушают оптимизма по поводу контроля А. Лукашенко за собственными чиновниками и главное — за информацией, которую ему подают. Ведь, по сути, в данном случае он теряет уже персональную субъектность, становясь инструментом информационной борьбы, то ли собственной бюрократии уже ориентированной на Кремль, то ли непосредственно Кремля.





На этом фоне само мероприятие и встреча выгодны лишь А. Лукашенко с точки зрения поддержания иллюзии своей власти, а также демонстрации успехов на внешнеполитических направлениях. Причем, исключительно для беларуской аудитории.





В то же время для Порошенко встреча токсична, учитывая сложившийся фон и потребительский характер складывающихся украино-беларуских отношений, а именно:





Отрицательный торговый баланс с Беларусью на фоне активного сотрудничества Минска с Кремлем в вопросах безопасности, вызовет шквал новых обвинений Порошенко в коллаборационистской экономической позиции.





Контрверсийные голосования Беларуси по украинским вопросам в международных организациях (резолюции ООН и ОБСЕ), требуют жестких реакций со стороны официального Киева, а Порошенко придется демонстрировать миролюбие и понимание.





Регулярные скандалы с задержаниями и арестами граждан Украины на территории Беларуси и отсутствие реакции со стороны Минска на протяжении нескольких лет. Требуют публичной постановки и решения проблемы на высоком уровне с одной стороны. Но ситуация с Шаройко снова требует молчания и тишины со стороны Украины.





Таким образом, победные реляции Лукашенко о доходах Беларуси от участия в украинских инфраструктурных проектах и очередные заверения в «дружбе» и «братстве» на фоне сидящего беларуской тюрьме Павла Шаройко и ограбления Мотор Сичи, лишь разозлят патриотический электорат П. Порошенко, сохранение которого потребует ужесточения позиции Киева в отношении Минска. Что негативно отразится на инфраструктурных контрактах беларуских компаний в Украине.









О чем говорить?





Единственным условием и поводом для спасения мероприятия в принципе и максимальной его эффективности для всех участников может быть только предварительный или одновременный обмен украинца Павла Шаройко на беларуса Юрия Политику.





В этом случае П. Порошенко получает свои электоральные дивиденды, «за спасение украинского гражданина». И дополнительный аргумент в пользу Беларуси, укрепляющий пошатнувшиеся после сочинских встреч позиции беларуской субъектности на международной арене.





В экономическом плане, несмотря на возможные проблемы с топливом, контракты для беларуских компаний на участие в инфраструктурных проектах могут исполняться.





Лукашенко в этом случае, демонстрирует не только добрую волю, но и подтверждает свой суверенитет и власть в Беларуси.





арестом Романа Сущенко в Москве и происходил в рамках одного российского делопроизводства . А беларуская сторона просто не в состоянии организовать обмен без разрешения российских кураторов. Напомним: базовая версия украинской стороны в том, что арест Шаройко напрямую связан с. А беларуская сторона просто не в состоянии организовать обмен без разрешения российских кураторов.





В Украине и на Западе прекрасно представляют, какую степень влияния и контроля должен иметь Кремль на Минск, чтобы Лукашенко со своими «диктаторскими» полномочиями и тотальным контролем за своими спецслужбами, был не в состоянии организовать обмен.





Обмен станет достаточно четким и ясным сигналом для Запада, что «сочинские вечера» не изменили позиции Лукашенко в игре в «австрийский нейтралитет».





Таким образом, сегодня от воли беларуского руководителя зависят не только судьбы двух простых граждан Беларуси и Украины, но и дальнейший вектор двусторонних отношений.





Хотелось бы заметить, что в случае смены Порошенко и реванша прокремлевского кандидата в Украине, цена этих сидельцев для Минска опустится до нуля.





Ведь Киев по команде Кремля, начнет игру против Лукашенко и под давлением Москвы последнему придется отдать Шаройко просто в знак «доброй воли» при посредничестве России, что обнулит и все репутационные бонусы Минска на украинском направлении от такого обмена. Зато сыграет на укрепление репутации Москвы в Украине и кремлевского клеврета в Киеве.









При этом к моменту выборов цена слов о «беларуском братстве» в Украине будет приблизительно такая же, как сегодня заверения Путина о «братских народах Украины, России и Беларуси». Беларусь станет такой же токсичной для украинских политиков как и РФ.





И не думаю, что восстановить утраченные позиции в инфраструктурных проектах будет для беларуских компаний легко, когда (и если) российские и украинские олигархи начнут возвращать все, что они потеряли за последние пять лет.





Гомельский форум может либо дать новый толчок к развитию наших двухсторонних отношений, либо заморозить их на долгие годы. И мяч сегодня находится на беларуской стороне.







